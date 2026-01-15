Codul fiscal 2026: Reguli noi de impozitare a vehiculelor cumpărate și vândute în același an. Proiect

Reguli noi de impozitare a vehiculelor cumpărate și vândute în același an. Proiect

Guvernul Bolojan pregătește modificări în Codul Fiscal ce vizează modul de impozitare a autovehiculelor cumpărate și vândute în același an, dar și procedura de radiere din circulație. Proiectul de legepropune simplificarea termenelor și clarificarea obligațiilor proprietarilor.

În prezent, impozitul auto este datorat de persoana care deține vehiculul la 31 decembrie a anului fiscal anterior. Această regulă a generat situații neclare pentru mașinile cumpărate, înmatriculate și apoi vândute în cursul aceluiași an.

Potrivit proiectului, pentru aceste cazuri se introduce un termen unic de plată: data înstrăinării mașinii. Practic, impozitul aferent anului respectiv va fi achitat la momentul vânzării, nu ulterior, potrivit TeachRider.ro.

Proiectul aduce și reguli mai clare pentru radierea din circulație. Proprietarul va avea obligația de a depune declarația de radiere la organul fiscal în termen de 30 de zile de la data radierii.

Începând cu 1 ianuarie a anului următor radierii, impozitul pentru vehiculul respectiv nu va mai fi datorat. Totodată, radierea va fi posibilă doar după achitarea tuturor obligațiilor fiscale restante.

