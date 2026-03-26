Codul civil 2026 | Cheltuielile de evaluare medicală și psihologică NU se suportă de persoana ocrotită examinată: Modificări la Codul de procedură civilă
Senatul a adoptat, miercuri, 25 martie 2026 un proiect de lege care modifică Codul de procedură civilă în ceea ce privește drepturile persoanelor vulnerabile implicate în procedura instituirii unei măsuri de ocrotire juridică.
Printre prevederi se numără și faptul că aceste persoane sau familiile lor nu vor suporta cheltuielile aferente evaluării medicale și raportului de evaluare psihologică.
Inițiatorii susțin că, în prezent, nu există o practică unitară la nivel național în ceea ce privește plata evaluărilor medicale și psihologice cerute de instanță. Potrivit acestora, „există județe în care contravaloarea se suportă de către persoana ocrotită sau familia acesteia și județe în care documentele se obțin gratuit”, situație care duce la inechități între persoane aflate în situații similare.
Aceste costuri reprezintă „o povară financiară asupra persoanelor vulnerabile”, spun autorii inițiativei. Situația este cu atât mai dificilă în cazurile în care persoanele vizate se confruntă deja cu probleme grave de sănătate sau depind de sprijinul familiei.
Separat de eliminarea acestor costuri, inițiativa legislativă mai include o modificare legată de modul în care instanțele pot audia persoanele vizate de măsuri de ocrotire. Inițiatorii arată că, în practică, există frecvent situații în care audierea în sala de judecată nu este posibilă din cauza stării de sănătate fizice sau psihice.
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ploi. Ninsori și strat de zăpadă la munte
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ploi. Ninsori și strat de zăpadă la munte Meteorologii ANM au emis joi, 26 martie 2026, o informare meteo de vreme rea valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora […]
Ilie Bolojan, despre carburanți: ,,Spre sfârșitul lunii martie să luăm în calcul alte elemente de intervenție, dar după ce vedem că prețul ajunge la o anumită stabilizare și lucrurile se reglează”
Ilie Bolojan, despre carburanți: ,,Spre sfârșitul lunii martie să luăm în calcul alte elemente de intervenție, dar după ce vedem că prețul ajunge la o anumită stabilizare și lucrurile se reglează” Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Executivul ia în calcul mai multe variante de intervenție pe piața carburanților, dar subliniază că orice decizie trebuie […]
Legea FEMICIDULUI, votatĂ în Parlament: Prevede pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață
Legea FEMICIDULUI, votatĂ în Parlament: Prevede pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață Legea care definește pentru prima dată femicidul în legislația din România a fost votată decizional de deputați. Inițiativa prevede pedepse severe, chiar și închisoarea pe viață. Proiectul, semnat de peste 250 de parlamentari, a fost adoptat decizional în Camera Deputaților, cu 284 de […]
VIDEO | Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un rol asumat”
Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată Poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un...
Vlad Bințințan, de la HCC Alba Iulia, dublă calificare la olimpiadele naționale de informatică 2026. Vrea sa-și continue studiile la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Vlad Bințințan, de la HCC Alba Iulia, dublă calificare la olimpiadele naționale de informatică 2026. Vrea sa-și continue studiile la...
VIDEO | Cugirean de 50 de ani, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție, s-a apropiat de fosta paretneră și a amenințat-o cu bătaia
Cugirean de 50 de ani, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție, s-a apropiat de fosta paretneră și a...
FOTO | Rezultate impresionante pentru cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa județeană de Pentatlon din cadrul ONSS
Rezultate impresionante pentru cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa județeană de Pentatlon...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu...
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un regat independent
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un...