Codul civil 2026 | Cheltuielile de evaluare medicală și psihologică NU se suportă de persoana ocrotită examinată: Modificări la Codul de procedură civilă

Senatul a adoptat, miercuri, 25 martie 2026 un proiect de lege care modifică Codul de procedură civilă în ceea ce privește drepturile persoanelor vulnerabile implicate în procedura instituirii unei măsuri de ocrotire juridică.

Printre prevederi se numără și faptul că aceste persoane sau familiile lor nu vor suporta cheltuielile aferente evaluării medicale și raportului de evaluare psihologică.

Inițiatorii susțin că, în prezent, nu există o practică unitară la nivel național în ceea ce privește plata evaluărilor medicale și psihologice cerute de instanță. Potrivit acestora, „există județe în care contravaloarea se suportă de către persoana ocrotită sau familia acesteia și județe în care documentele se obțin gratuit”, situație care duce la inechități între persoane aflate în situații similare.

Aceste costuri reprezintă „o povară financiară asupra persoanelor vulnerabile”, spun autorii inițiativei. Situația este cu atât mai dificilă în cazurile în care persoanele vizate se confruntă deja cu probleme grave de sănătate sau depind de sprijinul familiei.

Separat de eliminarea acestor costuri, inițiativa legislativă mai include o modificare legată de modul în care instanțele pot audia persoanele vizate de măsuri de ocrotire. Inițiatorii arată că, în practică, există frecvent situații în care audierea în sala de judecată nu este posibilă din cauza stării de sănătate fizice sau psihice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI