Rămâi conectat

Curier Județean

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată pentru 4 localități

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

De

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată

Administrația Națională de Meteologie a emis o avertizare imediată Cod portocaliu de furtuni, în vigoare, luni, 18 august 2025, între orele 15.40 și 16.30, în patru localități din județul Alba.

Citește și: 18 august 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină

Este vorba de Șpring, Berghin, Roșia de Secaș și Ohaba.

Sunt așteptate averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…55 km/h).

Este prognozată, de asemenea, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

18 august 2025

De

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad Un accident cu un autoturism implicat a avut loc luni după-masa, în jurul orei 16.00, pe strada Dr. Aurel Vlad din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”: 90 de copii au participat la ateliere, vânătoare de comori, tir cu arcul și foc de tabără, la ediția a doua

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

în

18 august 2025

De

Tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”: 90 de copii au participat la ateliere, vânătoare de comori, tir cu arcul și foc de tabără, la ediția a doua 90 de copii au particpat anul acesta la tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”. Au avut parte de ateliere, vânătoare de comori, tir cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

Impact între un autoturism și un autocamion, pe autostrada Sebeș – Sibiu. Intervin echipajele de prim ajutor

Publicat

acum 2 ore

în

18 august 2025

De

Un impact puternic între un autoturism și un autocamion s-a produs pe autostrada Sebeș – Alba. La fața locului intervin mai multe echipaje de prim ajutor Conform ISU Alba, accidentul rutier s-a produs pe raza municipiului Sebeș, pe autostrada A1, km 306, sens Sebeș -Sibiu.  Din informațiile primite prin sistemul 112, o coliziune s-a produs […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe: Anunțul hidrologilor

18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire...
Actualitateacum 4 ore

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate Rezultatele la probele scrise din cadrul celei...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 21 de ore

VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale meșterilor locali și  muzică populară, pe vârful Petreasa

Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale...
Ştirea zileiacum 23 de ore

VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor

Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de minute

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad Un accident cu...
Curier Județeanacum 42 de minute

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată pentru 4 localități

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată Administrația Națională de Meteologie a emis o avertizare imediată Cod portocaliu de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 43 de secunde

Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii Avem un Guvern care pare, astăzi, mai preocupat de...
Politică Administrațieacum 4 ore

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani

Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
Opinii - Comentariiacum o zi

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea