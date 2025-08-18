18 august 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină
Meteorologii ANM au emis luni dimineața avertizări cod galben și portocaliu de furtuni în județul Alba, dar și în alte zone din țară. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.
COD GALBEN 18 august, ora 10 – 18 august, ora 23
În cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40…50 km/h.
COD PORTOCALIU 18 august, ora 14 – 18 august, ora 21
În județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm).
În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
