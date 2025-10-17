Cod Personal de Sănătate pentru fiecare român din 2026: Programări direct din aplicație și dosar medical electronic la îndemână oricând
Cod Personal de Sănătate pentru fiecare român din 2026: Programări direct din aplicație și dosar medical electronic la îndemână oricând
Pe lângă CNP, românii vor avea de învățat de anul viitor încă un şir de cifre – codul personal de sănătate. Doar aşa vom avea la îndemână tot dosarul nostru medical. Noul sistem informatic al asigurărilor de sănătate, dezvoltat cu bani din PNRR, va fi gata anul viitor, potrivit observatornews.ro.
Pe noua platformă, fiecare pacient va primi un cod personal de sănătate. CNP-ul medical va fi accesibil de la naștere până la sfârșitul vieții.
„De data aceasta platforma va interacţiona cu pacientul. Pacientul va putea pe baza unui cod şi-a unei parole să acceseze propriul dosar electronic medical. Îşi poate vizualiza serviciile medicale de care a beneficiat”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.
Aplicaţie similară cu cele bancare
„Pacientul va primi o notificare pe telefon şi lucrul acesta va constitui un element de validare a consultaţiei, inclusiv a consultaţiei de la distanţă. Pentru reţetele cronice nu mai e nevoie de prezenţa fizică a pacientului decât dacă e absolut necesar”, a explicat Horaţiu Moldovan, preşedinte CNAS.
Interfaţa seamănă cu aplicaţia unei bănci sau a unei clinici private.
„Noul sistem informatic se dezvoltă cu bani din PNRR, iar prima etapă va fi gata în mai puţin de două luni. Pacientul va putea intra singur în aplicaţie, unde se va putea inclusiv programa la investigaţia dorită, la medicul şi în localitatea în care doreşte”, transmite Marko Pavlovici, reporter Observator.
Sistemul actual, depăşit tehnologic
Actualul sistem informatic unic al asigurărilor de sănătate, care conţine şi cardul de sănătate, a fost implementat la începutul anilor 2000. Conceput atunci pentru a susţine 6.000 de utilizatori, adică medici, farmacii, clinici de analize sau spitale. Între timp, a ajuns la 70.000.
„Sunt aceleaşi aparate, aceeaşi infrastructură hardware, de acum 15-20 de ani, e clar că nu mai face faţă pentru cerinţele actuale”, a subliniat Horaţiu Moldovan.
După un audit care a durat două luni, Curtea de Conturi arată că, deşi s-a investit peste 1 miliard de lei pentru implementare şi mentenanţă, platforma abia mai face faţă.
„De 10 ani nu are mentenanță. Este la pământ, vă spun eu, nu trebuia să constate nimeni”, avertizează ministrul Sănătăţii.
Pacienţii, de multe ori întorşi din drum
Nu de puţine ori s-a întâmplat ca pacienţii să fie întorşi din drum: „Avem timp să ne ocupăm mai mult de pacient şi mai puţin de partea birocratică. Având toate formularele electronice, totul ar merge mult mai uşor şi atunci putem să ne axăm mai mult pe consultaţie”, a spus Mihnea Stroe, medic de familie.
„Aplicaţia ar trebui, în primul rând, să fie sigură. Trebuie să fie undeva un click. Ai dat click şi ai găsit. Ştii, să te programezi, să fie simplu”, a informat un pacient.
„Este mai mult decât necesară o digitalizare. E singura direcţie în care trebuie să meargă societatea în care evoluăm”, a adăugat o altă persoană.
Asiguraţii din România vor putea intra în acest sistem din luna august a anului viitor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Interzicerea ţigărilor cu filtru, vizată de Comisia Europeană. Se doresc și alte măsuri de descurajare a fumatului
Interzicerea ţigărilor cu filtru, vizată de Comisia Europeană. Se doresc și alte măsuri de descurajare a fumatului, potrivit unui document Măsuri radicale împotriva fumatului sunt pregătite de către Organizația Mondială a Sănătății. Printre acestea se numără: închiderea tutungerilor, interzicerea filtrelor pentru țigarete și instaurarea unei „generații fără tutun”, s-ar arăta într-un document provenit de la […]
Luni, 20 octombrie 2025 | Încep înscrierile în Programul FIV. Statul oferă sprijin financiar cuplurilor și persoanelor singure care își doresc un copil
Încep înscrierile în Programul FIV. Statul oferă sprijin financiar cuplurilor și persoanelor singure care își doresc un copil Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de înscrieri pentru Programul Național FIV 2025, un proiect gândit să susțină natalitatea în România și să ofere o șansă familiilor sau persoanelor singure […]
Vești bune pentru tații care lucrează în România. Ce drepturi au la serviciu și cum pot sta mai mult alături de cei mici
Vești bune pentru tații care lucrează în România. Ce drepturi au la serviciu și cum pot sta mai mult alături copii Legile din România s-au schimbat mult în ultimii ani, iar acum și tații au tot mai multe drepturi la muncă atunci când vine vorba de familie. Fie că este vorba despre concedii plătite, zile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cod Personal de Sănătate pentru fiecare român din 2026: Programări direct din aplicație și dosar medical electronic la îndemână oricând
Cod Personal de Sănătate pentru fiecare român din 2026: Programări direct din aplicație și dosar medical electronic la îndemână oricând...
Interzicerea ţigărilor cu filtru, vizată de Comisia Europeană. Se doresc și alte măsuri de descurajare a fumatului
Interzicerea ţigărilor cu filtru, vizată de Comisia Europeană. Se doresc și alte măsuri de descurajare a fumatului, potrivit unui document...
Știrea Zilei
VIDEO | Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila
Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila Ministrul dezvoltării, Cseke Attila,...
ANAF ia măsuri drastice împotriva „bombardierilor”: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
ANAF vizează „bombardierii” cu controale dure: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu...
Curier Județean
FOTO | Cum decurge proiectul de conservare și restaurare a bisericii de lemn „Pogorârea Sfântului Duh” din Sartăș, veche de peste 250 de ani
Proiect de conservare și restaurare a bisericii de lemn „Coborârea Sfântului Duh” din Sartăș, în derulare Echipa interdisciplinară „Biserici Înlemnite”...
FOTO | Nou lăcaș de rugăciune la Ghioncani, după incendiul din Noaptea de Înviere de anul trecut. Slujba punerii pietrei de temelie a avut loc
FOTO | Nou lăcaș de rugăciune la Ghioncani, după incendiul din Noaptea de Înviere de anul trecut care a distrus...
Politică Administrație
FOTO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane de lei, fără TVA
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane...
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
Opinii Comentarii
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...