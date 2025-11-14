COD GALBEN de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri în mai multe comune și orașe. Ce localități sunt vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 14 noiembrie 2025, o avertizare COD GALBEN pentru zona joasă a județului Alba. Codul este valabil de la ora 18:40 până la 22:00 și vizează reducerea vizibilității din cauza ceții dense.

Avertizarea se aplică localităților Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Meteorologii avertizează că ceața poate reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, ceea ce poate afecta siguranța circulației. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să folosească luminile corespunzătoare pentru ceață.

