Rămâi conectat

Curier Județean

COD GALBEN de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri în mai multe comune și orașe. Ce localități sunt vizate

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 24 de minute

în

De

COD GALBEN de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri în mai multe comune și orașe. Ce localități sunt vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 14 noiembrie 2025, o avertizare COD GALBEN pentru zona joasă a județului Alba. Codul este valabil de la ora 18:40 până la 22:00 și vizează reducerea vizibilității din cauza ceții dense.

Avertizarea se aplică localităților Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Meteorologii avertizează că ceața poate reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, ceea ce poate afecta siguranța circulației. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să folosească luminile corespunzătoare pentru ceață.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Vești bune pentru șoferii din Alba: Drumul 704A a fost asfaltat integral și este pregătit pentru circulație. Cum va arăta drumul după modernizare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 39 de minute

în

14 noiembrie 2025

De

FOTO | Vești bune pentru șoferii din Alba: Drumul 704A a fost asfaltat integral și este pregătit pentru circulație. Cum va arăta drumul după modernizare Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a anunțat finalizarea lucrărilor de asfaltare pe Drumul Județean 704A, cunoscut sub numele de Drumul Pianului. Potrivit acestuia, mai urmează doar câteva retușuri, precum […]

Citește mai mult

Curier Județean

Restaurantul Cetății – PUB 13 spune de 22 de ani povestea Alba Iuliei. Locul unde istoria și oamenii se întâlnesc la aceeași masă

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

14 noiembrie 2025

De

Restaurantul Cetății – PUB 13 spune de 22 de ani povestea Alba Iuliei. Locul unde istoria și oamenii se întâlnesc la aceeași masă PUB 13, unul dintre cele mai apreciate restaurante din Alba Iulia, marchează 22 de ani de poveste în inima Cetății Alba Carolina. Locul a devenit un simbol al orașului, un spațiu în […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | Accident pe autostrada A1, zona Sebeș: Un autocamion fără încărcătură, implicat în evenimentul rutier. O persoană rănită

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

14 noiembrie 2025

De

Accident pe autostrada A1, zona Sebeș: Un autocamion fără încărcătură, implicat în evenimentul rutier O persoană a fost rănită în urma unui accident produs pe autostradă. Detașamentul de pompieri Sebeș a fost mobilizat pe autostrada A1, la kilometrul 304, pentru gestionarea unui accident rutier și pentru asigurarea tuturor măsurilor specifice de protecție, precum și acordarea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

VIDEO | Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat

Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat Tunelul Momaia, de...
Actualitateacum 3 ore

PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de INS

PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de Institutul Național de Statistică În trimestrul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Comunicat | STP aduce acuzații GRAVE: Primăria Alba Iulia ar fi blocat plățile către transportul public și a lăsat restanțe de aproape 10 milioane de lei. Compania spune că angajații au rămas fără salarii

STP aduce acuzații GRAVE: Primăria Alba Iulia ar fi blocat plățile către transportul public și a lăsat restanțe de aproape...
Ştirea zileiacum 5 ore

Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a câștigat proceul împotriva Statului Român. Va primi despăgubiri de 200.000 euro daune morale

Traian Berbeceanu, fost comandant de la BCCO Alba Iulia, a câștigat proceul împotriva Statului Român. Va primi despăgubiri de 200.000...

Curier Județean

Curier Județeanacum 24 de minute

COD GALBEN de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri în mai multe comune și orașe. Ce localități sunt vizate

COD GALBEN de ceață în județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 de metri în mai multe comune și orașe....
Curier Județeanacum 39 de minute

FOTO | Vești bune pentru șoferii din Alba: Drumul 704A a fost asfaltat integral și este pregătit pentru circulație. Cum va arăta drumul după modernizare

FOTO | Vești bune pentru șoferii din Alba: Drumul 704A a fost asfaltat integral și este pregătit pentru circulație. Cum...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Politică Administrațieacum 2 zile

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ

14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet

14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea