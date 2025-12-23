Claudiu Năsui, după ce a fost votat viitorul buget al Camerei Deputaților: Austeritatea nu e pentru toți. Deodată sunt bani, banii dumneavoastră
Recent, Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care vorbește despre mai multe creșteri de cheltuieli, după creșterea taxelor.
Potrivit acestuia, cheltuielile de personal cresc cu 8%, sporurile și indemnizațiile 28%, cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%, iar deplasările cu 25%.
Textul publicat de Claudiu Năsui este următorul:
După creșterea taxelor, vin din nou creșterile de cheltuieli. Tocmai a fost votat în comisia pentru buget-finanțe-bănci viitorul buget al Camerei Deputaților.
Cheltuielile de personal cresc cu 8%. Sporurile și indemnizațiile cresc cu, țineți-vă bine, 28%.
Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%. Iar cheltuielile cu deplasări (adică turism pe banii statului în destinații exotice din toată lumea) cresc cu 25%! E clar că austeritatea nu e pentru toți.
Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine. A fost o mare greșeală creșterea taxelor. Acum statul nu mai are niciun motiv să se reformeze sau să taie vreo cheltuială semnificativă. Pentru că deodată sunt bani. Banii dumneavoastră.
