Rămâi conectat

Economie

Claudiu Năsui, după ce a fost votat viitorul buget al Camerei Deputaților: Austeritatea nu e pentru toți. Deodată sunt bani, banii dumneavoastră

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Claudiu Năsui, după ce a fost votat viitorul buget al Camerei Deputaților: Austeritatea nu e pentru toți. Deodată sunt bani, banii dumneavoastră

Recent, Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care vorbește despre mai multe creșteri de cheltuieli, după creșterea taxelor.

Potrivit acestuia, cheltuielile de personal cresc cu 8%, sporurile și indemnizațiile 28%, cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%, iar deplasările cu 25%.

Textul publicat de Claudiu Năsui este următorul: 

După creșterea taxelor, vin din nou creșterile de cheltuieli. Tocmai a fost votat în comisia pentru buget-finanțe-bănci viitorul buget al Camerei Deputaților.

Cheltuielile de personal cresc cu 8%. Sporurile și indemnizațiile cresc cu, țineți-vă bine, 28%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%. Iar cheltuielile cu deplasări (adică turism pe banii statului în destinații exotice din toată lumea) cresc cu 25%! E clar că austeritatea nu e pentru toți.

Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine. A fost o mare greșeală creșterea taxelor. Acum statul nu mai are niciun motiv să se reformeze sau să taie vreo cheltuială semnificativă. Pentru că deodată sunt bani. Banii dumneavoastră.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Comunicat de presă 21 decembrie 2025: Râpa Robilor Aiud – Lucrări de construire biserică și chilii, corp F

Dana Opruta

Publicat

acum 2 zile

în

21 decembrie 2025

De

21 decembrie 2025 COMUNICAT DE PRESĂ Râpa Robilor Aiud – Lucrări de construire biserică și chilii, corp F Numele beneficiarului: MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI, AIUD Obiectivul proiectului: este de a contribui la dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor Impactul investiției la nivelul localității și a regiunii Centru este […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă „Finalizare implementare contract de finantare infrastructura pentru diagnosticul cancerului”

Dana Opruta

Publicat

acum 4 zile

în

19 decembrie 2025

De

  Data: 19 Decembrie 2025 Proiectul „IMBUNATATIREA DOTARII TEHNICE LA NIVELUL SJU ALBA IULIA IN VEDEREA CREȘTERII CAPACITATII PENTRU DIAGNOSTICUL CANCERULUI” – cod SMIS 328237 cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Sănătate 2021 – 2027 a fost implementat de către Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, în calitate de lider (beneficiar), în […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă 19 decembrie 2025: Digitalizare pentru performanță – Sistemul SCADA Regional modernizează gestionarea rețelelor de apă și canalizare din județul Alba

Dana Opruta

Publicat

acum 5 zile

în

19 decembrie 2025

De

19 decembrie 2025   Comunicat de presă: Digitalizare pentru performanță – Sistemul SCADA Regional modernizează gestionarea rețelelor de apă și canalizare din județul Alba în cadrul proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020 -Etapa II”, S.C. APA CTTA S.A. Alba implementează contractul de lucrări AB3-CL9 – Sistem […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Cum va fi vremea în Ajun de Crăciun 2025: Răcire bruscă și ninsori la munte. Prognoza METEO de la ANM până la mijlocul lunii ianuarie 2026

Cum va fi vremea în Ajun de Crăciun 2025: Răcire bruscă și ninsori la munte. Prognoza METEO de la ANM...
Actualitateacum 4 ore

Program Poșta Română de Crăciun și Revelion: Când se mai pot trimite sau ridica colete

Program Poșta Română de Crăciun și Revelion: Când se mai pot trimite sau ridica colete Poșta Română a anunțat programul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

FOTO | O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun

O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii...
Ştirea zileiacum 26 de minute

TRAGEDIE înainte de Crăciun: Bărbat de 55 de ani lovit MORTAL de tren

TRAGEDIE înainte de Crăciun: Bărbat de 55 de ani lovit MORTAL de tren Un bărbat de 55 de ani a...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

UPDATE | INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o tigaie pe aragaz

INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o...
Curier Județeanacum 5 ore

VIDEO | Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei ,,De Crăciun, dăruiește din suflet”

Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”

Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Politică Administrațieacum 4 zile

Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”

Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 29 de minute

Mesaje în Ajunul Crăciunului 2025: Felicitări și urări care pot fi trimis în Ajun de Crăciun

Mesaje în Ajunul Crăciunului 2025 • Mesaje în Ajun de Crăciun. Felicitări și urări scurte care pot fi trimise prin...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

Colinde şi cântece de Crăciun pentru cei dragi: copii, părinţi şi bunici

Colinde şi cântece de Crăciun pentru cei dragi: copii, părinţi şi bunici Din moşi, strămoşi Crăciunul este considerată o perioada...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea