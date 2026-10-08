Ciuma nu a dispărut: Ce se întâmplă astăzi dacă iei boala care a ucis milioane de oameni

Ciuma, boala care a semănat moarte în Europa medievală, nu a fost eradicată. Diferența majoră față de trecut este însă uriașă: astăzi, infecția poate fi tratată cu antibiotice, dacă este depistată rapid și terapia este începută fără întârziere.

Avertismentul vine din partea Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România, pe fondul informațiilor apărute recent în spațiul public despre această boală.

Pesta este provocată de bacteria Yersinia pestis și este o zoonoză, ceea ce înseamnă că infecția poate fi transmisă de la animale la oameni.

Cum se ia ciuma

Cea mai frecventă cale de transmitere este prin înțepătura unui purice infectat, care poate prelua bacteria de la rozătoare, inclusiv șobolani.

Există și alte modalități de infectare, prin contactul direct cu o sursă contaminată. În cazul pestei pneumonice, bacteria afectează plămânii, iar boala se poate transmite de la o persoană la alta prin secreții respiratorii.

Tocmai această formă este considerată deosebit de periculoasă și impune intervenție medicală rapidă.

Trei forme de pestă

Medicii vorbesc, în principal, despre trei forme ale bolii.

Pesta bubonică este forma întâlnită cel mai frecvent. Principalul semn este apariția unor ganglioni limfatici inflamați și dureroși, în apropierea locului prin care bacteria a pătruns în organism. Fără tratament, infecția se poate agrava.

Pesta septicemică apare atunci când bacteria ajunge în sânge și infecția se răspândește în întreg organismul.

Pesta pneumonică afectează plămânii și este forma care poate fi transmisă direct între oameni.

Cât de mortală mai este ciuma

Imaginea bolii s-a schimbat radical față de perioada în care nu exista un tratament eficient.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, pesta bubonică netratată poate avea o mortalitate de aproximativ 30-60%. În cazul formelor pneumonică și septicemică, lipsa tratamentului poate fi aproape întotdeauna fatală.

Antibioticele au schimbat însă fundamental prognosticul.

„Pesta nu a dispărut însă și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a explicat prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu, președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România.

Cu alte cuvinte, rapiditatea diagnosticului poate face diferența dintre o boală tratabilă și o infecție cu risc major pentru viață.

Unde mai există ciuma

Pesta nu a fost eradicată. Boala continuă să fie endemică în anumite regiuni ale lumii, unde pot apărea atât cazuri sporadice, cât și focare.

Datele OMS citate de Colegiul Medicilor arată că, în perioada 2019-2025, cele mai multe cazuri raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar.

Prezența unor cazuri în aceste regiuni nu înseamnă însă că lumea se confruntă cu o nouă pandemie de ciumă.

Față de epocile în care boala putea provoca epidemii devastatoare, medicina modernă dispune de antibiotice, metode de diagnostic și măsuri eficiente de control al infecțiilor.

De ce revine ciuma în atenția medicilor

Colegiul Medicilor din România susține că explicațiile sunt necesare pentru ca informațiile despre boli infecțioase cu potențial de a genera panică să fie prezentate corect și responsabil.

„Este important ca publicul să aibă acces la informații clare, validate medical și prezentate într-un mod responsabil”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

sursa: Mediafax

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