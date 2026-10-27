Circulație rutieră închisă pe DN 7C – Transfăgărășan din cauza ninsorilor și a ceții: Redeschiderea drumului depinde de evoluția vremii
Circulație rutieră închisă pe DN 7C – Transfăgărășan din cauza ninsorilor și a ceții: Redeschiderea drumului depinde de evoluția vremii
Circulația rutieră pe Transfăgărășan a fost închisă temporar de marți, 27 octombrie 2026, din cauza ninsorilor, a ceții și a temperaturilor scăzute. Măsura vizează sectorul cuprins între Piscul Negru și Bâlea Cascadă.
Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), traficul va fi închis pe DN 7C, între kilometrii 108+000 și 130+800, pe tronsonul dintre Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu.
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Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv ninsoare, ceață și temperaturi scăzute, care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.
Reprezentanții CNAIR au atras atenția că, la altitudini mari, condițiile meteorologice se pot schimba rapid, iar apariția unor fenomene imprevizibile în această perioadă a anului poate afecta siguranța celor care tranzitează zonele montane.
Redeschiderea drumului depinde de evoluția vremii
Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului tronson pentru perioada de iarnă va fi decisă în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. Înainte de luarea unei decizii, vor fi verificate starea drumului și condițiile de siguranță, conform reglementărilor în vigoare.
Reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Sibiu – DRDP Brașov și ai Secției de Drumuri Naționale Pitești – DRDP București vor instala semnalizarea rutieră specifică pentru sectorul închis, în conformitate cu prevederile tehnice aplicabile.
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