Ce alimente trebuie consumate în sezonul rece: „Medicamente” de toamnă

Merele, perele, gutuile, dovleacul, varza, morcovii și sfecla roșie se numără printre alimentele care pot contribui la menținerea sănătății în lunile reci. Bogate în vitamine, minerale, fibre și compuși antioxidanți, fructele și legumele de sezon reprezintă o componentă importantă a unei alimentații echilibrate. Specialiștii recomandă diversitate alimentară și consumul zilnic de fructe și legume, însă atrag atenția că acestea nu înlocuiesc tratamentele medicale.

Odată cu scăderea temperaturilor, organismul este expus unor schimbări ale rutinei zilnice, iar mesele tind să devină mai consistente. În această perioadă, alimentația capătă un rol important în asigurarea necesarului de nutrienți și în susținerea funcționării normale a sistemului imunitar.

Toamna oferă o varietate de produse locale, de la mere, pere și prune până la dovleac, varză, morcovi și sfeclă roșie. Acestea pot fi consumate proaspete, coapte, fierte sau incluse în supe, ciorbe și alte preparate de sezon. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), persoanele cu vârsta de peste 10 ani ar trebui să consume cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi.

Merele și perele, aliați pentru digestie

Merele și perele se numără printre cele mai accesibile fructe ale toamnei. Acestea furnizează fibre alimentare, inclusiv pectină, care contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv.

Consumul fructelor întregi, cu coajă atunci când aceasta este comestibilă și bine spălată, ajută la creșterea aportului de fibre. Acestea contribuie la reglarea tranzitului intestinal și la menținerea senzației de sațietate.

Merele pot fi consumate ca gustare, adăugate în terciul de ovăz sau preparate la cuptor. Perele pot fi asociate cu iaurt simplu, nuci ori cereale integrale, pentru o gustare variată și hrănitoare.

Cătina, citricele și kiwi, surse importante de vitamina C

În sezonul rece, alimentele bogate în vitamina C merită incluse în meniul zilnic. Cătina, citricele, kiwi și ardeiul gras se numără printre sursele alimentare ale acestui nutrient.

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. De asemenea, participă la formarea normală a colagenului și favorizează absorbția fierului din surse vegetale.

Cătina poate fi consumată în cantități moderate, în funcție de toleranța individuală, iar portocalele, mandarinele și kiwi reprezintă opțiuni practice pentru gustări. Pentru un aport nutritiv variat, este recomandată alternarea fructelor, nu concentrarea alimentației asupra unui singur produs.

Este important de precizat că vitamina C nu garantează prevenirea răcelilor și nu înlocuiește tratamentul unei infecții.

Dovleacul și morcovii, surse de betacaroten

Dovleacul și morcovii sunt două dintre legumele reprezentative ale toamnei. Culoarea lor portocalie indică prezența carotenoizilor, inclusiv a betacarotenului, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A.

Vitamina A contribuie la menținerea vederii normale, a pielii și a mucoaselor, precum și la funcționarea normală a sistemului imunitar.

Dovleacul poate fi pregătit la cuptor, sub formă de supă-cremă sau inclus în diverse garnituri. Morcovii pot fi consumați cruzi, rași în salate ori gătiți în supe și tocănițe.

Prepararea termică poate îmbunătăți disponibilitatea unor carotenoizi, iar asocierea cu o cantitate mică de grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline, poate favoriza absorbția acestora.

Varza și broccoli, legume de bază în sezonul rece

Varza, broccoliul, conopida și varza de Bruxelles fac parte din familia cruciferelor. Aceste legume furnizează fibre, vitamine și diferiți compuși vegetali care contribuie la valoarea nutritivă a alimentației.

Varza proaspătă poate fi folosită în salate, în timp ce varza gătită, broccoliul și conopida pot completa mesele principale. Prin alternarea legumelor crude cu cele preparate termic, alimentația poate deveni mai variată și mai ușor de adaptat preferințelor individuale.

Varza murată poate fi, de asemenea, inclusă în meniu, însă este recomandată atenție la conținutul de sare, mai ales în cazul persoanelor care trebuie să limiteze aportul de sodiu.

Sfecla roșie, strugurii și prunele completează meniul de toamnă

Sfecla roșie conține fibre, folat și pigmenți vegetali numiți betalaine, responsabili pentru culoarea sa caracteristică. Poate fi consumată coaptă, fiartă sau în salate.

Strugurii, în special cei cu coajă închisă la culoare, conțin polifenoli, compuși vegetali studiați pentru rolul lor în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Fiind însă o sursă de zaharuri naturale, este indicat să fie consumați în porții adecvate.

Prunele proaspete și cele uscate furnizează fibre. Prunele uscate pot contribui la ameliorarea constipației, dar trebuie consumate în cantități adaptate toleranței digestive și necesarului individual.

Niciunul dintre aceste alimente nu trebuie considerat un remediu universal. Beneficiile lor apar în contextul unei alimentații variate și al unui stil de viață sănătos.

Pe lângă fructe și legume, o alimentație echilibrată trebuie să includă surse adecvate de proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși.

Leguminoasele, precum fasolea, lintea și năutul, furnizează proteine vegetale și fibre. Nucile și semințele contribuie la aportul de grăsimi nesaturate, iar cerealele integrale oferă fibre și energie.

Peștele, ouăle și produsele lactate pot completa meniul, în funcție de preferințe și de necesitățile fiecărei persoane. Supele și ciorbele de legume sunt, la rândul lor, variante potrivite pentru mesele de sezon, cu condiția să nu conțină cantități excesive de sare sau grăsimi.

De asemenea, hidratarea rămâne importantă chiar și atunci când senzația de sete este mai redusă decât în timpul verii.

Fructele și legumele congelate își păstrează valoarea nutritivă

Consumul de produse proaspete, locale și de sezon este o opțiune practică, dar nu reprezintă singura soluție pentru o alimentație sănătoasă pe timpul iernii.

Fructele și legumele congelate pot păstra o mare parte din nutrienți și pot fi folosite în supe, garnituri, smoothie-uri sau deserturi preparate acasă. Produsele conservate pot fi, de asemenea, utile, cu condiția verificării etichetelor pentru a evita adaosurile excesive de sare, zahăr sau sirop.

Pentru un aport mai mare de fibre, fructele întregi sunt, în general, preferabile sucurilor. Acestea din urmă pot conține cantități importante de zaharuri libere și oferă, de regulă, mai puține fibre decât fructul din care provin.

Cât de mult ar trebui să consumăm zilnic

Recomandările OMS indică un consum de cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi pentru persoanele cu vârsta de peste 10 ani. O modalitate simplă de a atinge această țintă este includerea legumelor la mesele principale și a fructelor la micul dejun sau ca gustări.

Nu este necesar ca toate produsele să fie consumate crude sau ca meniul să includă zilnic aceleași alimente. Varietatea, echilibrul și regularitatea sunt mai importante decât concentrarea asupra unui presupus „superaliment”.

Totodată, persoanele cu anumite afecțiuni, alergii sau restricții alimentare pot avea nevoie de recomandări individualizate din partea medicului sau a dieteticianului.

Alimentația sănătoasă nu înlocuiește tratamentul medical

Denumirea de „medicamente de toamnă”, folosită uneori pentru fructele și legumele bogate în nutrienți, trebuie înțeleasă în sens figurat. Aceste alimente pot contribui la menținerea sănătății și la acoperirea necesarului de vitamine și minerale, dar nu tratează singure infecțiile și nu înlocuiesc medicamentele prescrise.

În sezonul rece, prevenția presupune mai mult decât alegerea alimentelor potrivite: odihna suficientă, activitatea fizică, igiena, vaccinarea atunci când este recomandată și consultul medical la nevoie rămân măsuri importante.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal