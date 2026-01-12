Cioară (Industria Galda), golgheterul SuperLigii Alba, după turul ediției 2025/2026 | Lupșan și Voic (Viitorul Sântimbru), pe podiumul marcatorilor în campionatul organizat de AJF Alba

Alexandru Cioară (Industria Galda de Jos) este golgheterul SuperLigii Alba după încheierea turului celui de-al patrulea eșalon fotbalistic. Vârful „galben-albaștrilor” a marcat 26 de goluri, dublu comparativ cu următorii realizatori, fiind urmat în ierarhie de echiperii primei clasate, Viitorul Sântimbru, Daniel Lupșan și George Voic – fiecare cu câte 13 goluri.

Lider la jumătatea sezonului, Viitorul Sântimbru este cea mai prolifică formație, cu 55 de reușite, iar Lupșan și Voic totalizează 26 de goluri, respectiv 47,2 la sută din realizările ofensive ale campioanei turului.

*Cioară, mai mult decât alte 7 echipe

Industria Galda, ocupanta locului secund, cu două puncte mai puțin, după 12 etape, este a doua în clasamentul ofensivei, cu 43 de goluri. Remarcabil este randamentul atacantului Alexandru Cioară (31 de ani), cu 26 de goluri din cele 43, rezultând un procentaj de 69,4 la sută (medie de 2,16 goluri/meci). De altfel, Cioară, de unul singur, a punctat mai mult decât 7 combatante, Fortuna Lunca Mureșului – 22 de goluri, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, ACS Oiejdea și Viitorul Vama Seacă – 17, Sportul Câmpeni – 16, AFC Micești – 14, CS Zlatna – 12!

În cele ce urmează, vă prezentăm golgheterii echipelor care activează în SuperLiga Alba, conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba: *26 de goluri: Alexandru Cioară (Industria Galda de Jos); *13 goluri: Daniel Ștefan Lupșan și George Voic (ambii Viitorul Sântimbru); *10 goluri: Ciprian Viorel Brânză (Spicul Daia Română); *9 goluri: Florin Claudiu Socaci (CS Ocna Mureș, a treia echipă ca randament ofensiv, 34 de goluri); *8 goluri: Raul Ioan Mihălțan (AFC Micești, din totalul de 14, mai bine de jumătate) și George Gabriel Gavrilă (Performanța Ighiu); *6 goluri: Balint Gilyen (Fortuna Lunca Mureșului), Răzvan Ioan Mian (Școala de Fotbal Valea Frumoasei), Flaviu-Adrian Chișu (Inter Unirea); *5 goluri: Alin-Sorin Cîmpean (CS Zlatna); *4 goluri: Marian Gavrilă Petricele (Sportul Câmpeni) și Darius Stanciu (ACS Oiejdea); *3 goluri: Bruno Zoltan Szabo și Alexandru Iosif Văsuț (ambii Viitorul Vama Seacă).

