Cine răspunde pentru daunele provocate de zăpada și gheața căzute pe autoturisme de pe clădiri: Ce obligații au persoanele fizice și juridice

Prima zăpadă mai serioasă din iarna 2026 a făcut ca din nou drumurile naționale și județene să fie blocate, trotuarele din orașe să fie pline de zăpadă, iar copacii și gheața să cadă peste mașini. Și în acest an, se vorbește despre „autoritățile care au fost luate pe nepregătite”.

Ca de obicei în astfel de situații, vina este pasată. Aflați mai jos ce prevede legea și ce obligații au persoanele fizice și juridice în astfel de situații.

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane (cu modificările ulterioare).

Acest act stabilește obligațiile persoanelor fizice și juridice — inclusiv a proprietarilor — de a menține curățenia și ordinea în localități, ceea ce include și obligația de a curăța trotuarele (respectiv zăpada și gheața) în fața imobilelor pe care le dețin sau le folosesc.

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002

Articolul 4 – Obligații generale

(1) Proprietarii, reprezentanții legali sau persoanele care au în folosință clădirile, terenurile și alte imobile situate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale sunt obligați să:

a) să participe la gospodărirea localităților;

b) să asigure curățenia și deszăpezirea imobilelor și a terenurilor aferente acestora;

c) să asigure întreținerea trotuarelor și a zonelor din dreptul proprietății lor

Așadar, Ordonanța nr. 21/2002 spune clar că proprietarii sunt obligați să asigure curățenia și deszăpezirea imobilelor și trotuarelor aferente.

De ce se cere curățarea zăpezii

•Este parte din obligația de a asigura curățenia, igiena și siguranța traficului pietonal.

•Nu este doar „o recomandare” este prevăzută de lege pentru toate localitățile din România.

Regulamentul de ordine publică al fiecărei unități administrativ-teritoriale (consiliul local al orașului/satului).

Acest regulament spune de obicei:

•că trotuarul în fața imobilului trebuie deszăpezit în maximum 24 de ore după ninsoare;

•că zăpada poate fi pusă doar pe marginea carosabilului, nu pe stradă;

•că nerespectarea atrage amenzi de la Poliția Locală.

