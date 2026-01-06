Cine răspunde pentru daunele provocate de zăpada și gheața căzute pe autoturisme de pe clădiri: Ce obligații au persoanele fizice și juridice
Cine răspunde pentru daunele provocate de zăpada și gheața căzute pe autoturisme de pe clădiri: Ce obligații au persoanele fizice și juridice
Prima zăpadă mai serioasă din iarna 2026 a făcut ca din nou drumurile naționale și județene să fie blocate, trotuarele din orașe să fie pline de zăpadă, iar copacii și gheața să cadă peste mașini. Și în acest an, se vorbește despre „autoritățile care au fost luate pe nepregătite”.
Ca de obicei în astfel de situații, vina este pasată. Aflați mai jos ce prevede legea și ce obligații au persoanele fizice și juridice în astfel de situații.
Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane (cu modificările ulterioare).
Citește și: VIDEO | Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri
Acest act stabilește obligațiile persoanelor fizice și juridice — inclusiv a proprietarilor — de a menține curățenia și ordinea în localități, ceea ce include și obligația de a curăța trotuarele (respectiv zăpada și gheața) în fața imobilelor pe care le dețin sau le folosesc.
Ordonanța Guvernului nr. 21/2002
Articolul 4 – Obligații generale
(1) Proprietarii, reprezentanții legali sau persoanele care au în folosință clădirile, terenurile și alte imobile situate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale sunt obligați să:
a) să participe la gospodărirea localităților;
b) să asigure curățenia și deszăpezirea imobilelor și a terenurilor aferente acestora;
c) să asigure întreținerea trotuarelor și a zonelor din dreptul proprietății lor
Așadar, Ordonanța nr. 21/2002 spune clar că proprietarii sunt obligați să asigure curățenia și deszăpezirea imobilelor și trotuarelor aferente.
De ce se cere curățarea zăpezii
•Este parte din obligația de a asigura curățenia, igiena și siguranța traficului pietonal.
•Nu este doar „o recomandare” este prevăzută de lege pentru toate localitățile din România.
Regulamentul de ordine publică al fiecărei unități administrativ-teritoriale (consiliul local al orașului/satului).
Acest regulament spune de obicei:
•că trotuarul în fața imobilului trebuie deszăpezit în maximum 24 de ore după ninsoare;
•că zăpada poate fi pusă doar pe marginea carosabilului, nu pe stradă;
•că nerespectarea atrage amenzi de la Poliția Locală.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații mixte
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații mixte ANM a emis marți dimineața o nouă informare de vreme rea, valabilă în Alba și alte județe din țară, în intervalul 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00. Temporar vor fi precipitații […]
Vechime în muncă 2026: Colegiul Medicilor propune recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă
Colegiul Medicilor propune recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă Colegiul Medicilor din România propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă. Colegiul Medicilor susţine plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistenţă medicală, astfel încât activitatea în gardă a medicilor să fie evaluată corect şi […]
Președintele Nicușor Dan despre cheltuielile administrației prezidențiale: „Au fost reduse cu 30%”
Nicușor Dan despre cheltuielile administrației prezidențiale: „Au fost reduse cu 30%” „Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, a anunțat președintele Nicușor Dan. Acest anunț concis a fost publicat luni, 5 ianuarie 2026, pe pagina de Facebook a șefului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cine răspunde pentru daunele provocate de zăpada și gheața căzute pe autoturisme de pe clădiri: Ce obligații au persoanele fizice și juridice
Cine răspunde pentru daunele provocate de zăpada și gheața căzute pe autoturisme de pe clădiri: Ce obligații au persoanele fizice...
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații mixte
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații...
Știrea Zilei
VIDEO | Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică
Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică Căderile masive de zăpadă...
VIDEO | Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri
Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri...
Curier Județean
Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după gratii după ce a întreținut acte sexuale cu un minor
Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după...
Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni
Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni Ninsorile şi zăpada...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului
6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului La data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. Sărbătoarea aceasta...
VIDEO: Minune de Bobotează. În fiecare an, apele râului Iordan, în care a fost botezat Iisus Hristos, își schimbă cursul
Râul Iordan de Bobotează • Minunea întoarcerii apelor cursului răului Iordan de Bobotează • Iordanul în care a fost botezat...