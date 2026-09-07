Cine poate ieși anticipat la pensie în 2026 în România: Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite

Românii care au un stagiu de cotizare suficient de mare pot ieși la pensie cu până la cinci ani înaintea vârstei standard, însă regulile s-au schimbat după intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor. În 2026, pensia anticipată presupune îndeplinirea unor condiții stricte privind stagiul contributiv, iar cuantumul pensiei este diminuat în funcție de perioada de anticipare. Există însă și o situație distinctă în care pensionarea poate fi făcută cu până la cinci ani mai devreme, fără această diminuare.

Pensia anticipată, posibilă cu cel mult cinci ani mai devreme

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în vigoare din 1 septembrie 2024, pensia anticipată se poate acorda cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Pentru a beneficia de acest drept, persoana trebuie să fi realizat cel puțin stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut pentru situația sa în anexa nr. 5 a legii. De asemenea, sunt eligibile persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel mult cinci ani.

Cu alte cuvinte, simplul fapt că o persoană a lucrat un anumit număr de ani nu este suficient. Pentru pensia anticipată contează în mod special stagiul contributiv, iar legea stabilește explicit ce perioade pot fi luate în calcul.

Cine poate ieși anticipat în 2026

În linii mari, poate solicita pensie anticipată în 2026 persoana care:

*se află cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard de pensionare;

*a realizat stagiul complet de cotizare contributiv corespunzător situației sale;

*sau a depășit acest stagiu cu până la cinci ani;

*nu beneficiază, pentru aceeași pensionare anticipată, de cumularea acestei reduceri de cinci ani cu o altă reducere a vârstei standard.

Vârsta standard nu este identică pentru toți românii. Ea este stabilită în funcție de sex și de luna și anul nașterii, potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 360/2023. De aceea, pentru a stabili exact dacă o persoană poate ieși la pensie anticipat în 2026 este necesară verificarea datei nașterii și a stagiului contributiv.

Atenție: nu toate perioadele lucrate sau recunoscute ca vechime ajută la deschiderea dreptului

Una dintre cele mai importante noutăți ale actualului sistem este diferența dintre stagiul de cotizare și stagiul complet de cotizare contributiv.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că, pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată, nu sunt incluse, printre altele, anumite perioade pentru care s-au încheiat contracte de asigurare socială începând cu 2018, perioadele de asigurare retroactivă prevăzute de legislația succesivă și anumite perioade asimilate, precum studiile universitare absolvite.

Aceste perioade nu sunt însă „pierdute”. Ele pot fi valorificate la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru aceasta.

Cât se pierde din pensie dacă ieșirea este anticipată

Pensia anticipată nu este plătită în același cuantum cu pensia pentru limită de vârstă. Legea prevede o diminuare a cuantumului, calculată în funcție de două elemente: numărul de luni de anticipare și cât de mult depășește persoana stagiul complet de cotizare contributiv.

Diminuarea aplicată pentru fiecare lună de anticipare este:

*până la 1 an 0,40%

*între 1 și 2 ani 0,35%

*între 2 și 3 ani 0,30%

*între 3 și 4 ani 0,25%

*între 4 și 5 ani 0,20%

Prin urmare, cu cât persoana are mai mult stagiu peste limita minimă necesară, cu atât procentul de diminuare lunar este mai mic.

Diminuarea nu este însă definitivă. Atunci când beneficiarul ajunge la vârsta la care poate primi pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea este eliminată, potrivit regulilor prevăzute de lege.

Există și pensionare cu cinci ani mai devreme fără penalizarea pensiei anticipate

Legea nr. 360/2023 introduce o situație care trebuie diferențiată de pensia anticipată propriu-zisă.

Persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard. Regula este prevăzută la articolul 56 din lege.

Este o diferență importantă: în cazul acestei categorii vorbim despre pensie pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă, nu despre pensia anticipată cu diminuare. Reducerea de vârstă prevăzută la articolul 56 nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de lege.

Astfel, pentru o persoană care are un stagiu contributiv foarte mare, ieșirea din activitate cu până la cinci ani mai devreme poate fi posibilă fără mecanismul de diminuare aplicat pensiei anticipate.

Femeile care au copii pot avea, în anumite condiții, o vârstă standard redusă

Un alt element important în 2026 îl reprezintă regulile speciale pentru femeile care au născut și crescut copii.

CNPP precizează că reducerea vârstei standard în baza articolului 51 din Legea nr. 360/2023 se aplică femeilor care îndeplinesc cumulativ condițiile referitoare la realizarea stagiului complet de cotizare contributiv și la nașterea și creșterea copiilor până la vârsta de 16 ani, respectiv adoptarea și creșterea acestora pentru perioada prevăzută de lege.

Această reducere are propriile reguli și trebuie făcută diferența între vârsta standard redusă și mecanismul pensiei anticipate.

Ce trebuie verificat înainte de depunerea dosarului

Pentru o persoană care vrea să afle dacă poate ieși la pensie anticipat în 2026, cele mai importante informații sunt:

1. Data nașterii – determină vârsta standard de pensionare.

2. Sexul persoanei – vârstele și stagiile din anexa nr. 5 sunt stabilite în funcție de evoluția prevăzută de lege.

3. Stagiul complet de cotizare contributiv – acesta trebuie verificat separat de vechimea totală.

4. Numărul de ani de cotizare peste stagiul complet – acesta influențează atât eligibilitatea, cât și procentul de diminuare în cazul pensiei anticipate.

5. Perioadele asimilate și necontributive – nu toate perioadele recunoscute ca stagiu de cotizare pot fi folosite pentru îndeplinirea condiției de stagiu complet contributiv necesare pensiei anticipate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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