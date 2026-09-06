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Cât de răcoroasă va fi dimineața în care începe anul școlar 2026-2027

Ioana Oprean

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Cât de răcoroasă va fi dimineața în care începe anul școlar 2026-2027

Vremea va fi răcoroasă în dimineața de 7 septembrie 2026, în care va începe anul școlar 2026-2027 în România, indică prognozele meteo.

Luni, 7 septembrie 2026, la ora 8.00, vor fi 12 grade la Sibiu și 10 grade Celsius la Cluj-Napoca.

La Alba Iulia vor fi 12 grade. La fel la Sebeș, Aiud, Ocna Mureș și Blaj.

Temperaturi mai scăzute se vor înregistra în zona din Alba a Munților Apuseni, precum și în zona montană din sudul județului.

Luni, 7 septembrie 2026, la ora 8.00, se vor înregistra 8 grade la Abrud și Câmpeni.

La Șugag vor fi 10 grade.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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