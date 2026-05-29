VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia înaintea barajului cu Minerul Lupeni pentru Liga 2! Mihaiu: „Suporterilor, le promitem victoria”, Militaru: „să fim eficienți, pentru a merge mai departe”!

CSM Unirea Alba Iulia susține sâmbătă, 30 mai, primul baraj semifinal pentru promovarea în Liga 2, în deplasare cu Minerul Lupeni, ora 17.30.

În ciuda atmosferei care se anunță incendiară, „alb-negrii” sunt optimiști înaintea deplasării în Valea Jiului. Andreas Mihaiu: „Promitem suporterilor victoria”, iar antrenorul Dragoș Militaru: „să jucăm un fotbal bun și eficient care să ne ducă mai departe”. Militaru a evoluat la Minerul Lupeni În perioada 2008/2009, în Divizia B.

„Mergem cu gândul la victorie, este un baraj semifinal important pentru promovare. Am pregătit bine meciul și sperăm să fie bine. Este liniște deocamdată la echipă, liniștea dinaintea furtunii pentru că o să fie o atmosferă frumoasă la Lupeni. Cheia acestui meci este grupul, dorința. Îi așteptăm pe suporteri în număr cât mai mare, nu e o deplasare lungă și le promitem o victorie și califiarea în finală”, a spus mijlocașul Andreas Mihaiu. Fostul dinamovist a venit în iarnă la CSM Unirea Alba Iulia și este unul dintre cei mai periculoși jucători din ofensiva albaiuliană, cu 4 reușite în 11 prezențe

„Gândurile sunt clare, să încercăm să jucăm un fotbal bun și eficient care să ne ducă mai departe. Suntem bine, venim după partide relativ bune, moralul este bun, important că sunt toți sănătoși și apți. Avem 3 victorii fără gol primit, am câștigat și toate meciurile jucate în fața fanilor în acest an. Sunt 17 ani de când am jucat la Lupeni, a fost o perioadă benefică pentru mine, la vârsta majoratului am evoluat un sezon întreg în Liga 2 și am amintiri plăcute.

Va fi importantă prezența suporterilor la Lupeni, cred că toată suflarea fotbalistică din Alba își dorea un meci acasă, și cu siguranță erau mult mai mulți în tribune decât la jocul cu Sănătatea, când am fpst 4500. Important este să îi simțim aproape, să nu fim singuri în deplasare, să fie cât mai mulți. Abia așteptăm să fim împreună și să le facem o nouă bucurie”, a spus antrenorul Dragoș Militaru

*Coza, arbitru de Liga 1, la Lupeni!

Pentru cealaltă semifinală, între două echipe din zona Ardealului, CCA l-a ales ca arbitru de centru pe ilfoveanul Ionuţ Coza (Cernica), și el din lotul de primă ligă, dar incomparabil cu mai multă experiență acumulată. Acesta va fi ajutat de la cele două tușe de asistenți tot din lotul de primă ligă. Asistentul 1 este Florian Alexandru Vişan (Galaţi), iar asistentul 2 este Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti). Arbitru de rezervă este Dragoș Nicolae Lunca (Cluj-Napoca – Cluj).

Observator al arbitrilor este Marian Salomir (Cluj-Napoca – Cluj), iar delegat de joc la partida care se va desfășura pe stadionul Minerul din Lupeni (Hunedoara) este Daniel Miodrag Mihai (Bucureşti).

În ceea ce-l privește pecentralul Coza, Acesta este arbitru în lotul de primă ligă din 2012, dar nici el nu s-a prea bucurat de multe delegări la centru în sezonul 2025/26. Are în total doar 11 partide conduse, șase din sezonul regular al primei ligi, două din play-out-ul SuperLigii, două din sezonul regular al Ligii 2 și una din Liga 3, se precizează într-un articol publicat pe liga2.ro.

Sursa: Carolina TV, foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI