Cine conduce Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2025-2026: „Suntem o echipă dedicată și pregătită să aibă grijă de organizație”

Cine conduce Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2025-2026

Liga Studenților din Universitatea „1 Deecembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a anunțat componența conducerii organizației pentru un nou mandat.

Președinte este Andrei Marius Barbu, iar vicepreședinte Andrada Roxana Bartha – vicepreședinte. Ovidiu Petru Muntea este secretar.

Aceștia alcătuiesc Consiliul Director al LSUA Alba Iulia.

Nicoleta Dărăban și Aurel Ștefan Giura sunt cenzori.

„Suntem o echipă dedicată și pregătită să aibă grijă de organizație!

Cu toții suntem hotărâți să continuăm să luptăm pentru drepturile voastre și să ne asigurăm că veți trăi o studenție cât mai frumoasă și împlinită”, au transmis reprezentanții Ligii Studenților din universitatea albaiuliană.

foto: arhivă – protest al studeenților din Alba Iulia organizat în iunie 2025

