Cine conduce Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2025-2026: „Suntem o echipă dedicată și pregătită să aibă grijă de organizație”
Cine conduce Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2025-2026
Liga Studenților din Universitatea „1 Deecembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a anunțat componența conducerii organizației pentru un nou mandat.
Președinte este Andrei Marius Barbu, iar vicepreședinte Andrada Roxana Bartha – vicepreședinte. Ovidiu Petru Muntea este secretar.
Aceștia alcătuiesc Consiliul Director al LSUA Alba Iulia.
Nicoleta Dărăban și Aurel Ștefan Giura sunt cenzori.
„Suntem o echipă dedicată și pregătită să aibă grijă de organizație!
Cu toții suntem hotărâți să continuăm să luptăm pentru drepturile voastre și să ne asigurăm că veți trăi o studenție cât mai frumoasă și împlinită”, au transmis reprezentanții Ligii Studenților din universitatea albaiuliană.
foto: arhivă – protest al studeenților din Alba Iulia organizat în iunie 2025
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT pe DJ 704 A, între Strungari și Pianu de Sus: Un copac a căzut pe o mașină. Șoferul, de 71 de ani, rănit
ACCIDENT pe DJ 704 A, între Strungari și Pianu de Sus: Un copac a căzut pe o mașină. Șoferul, de 71 de ani, rănit Miercuri, 10 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 704 A, a avut loc un eveniment rutier. Potrivit IPJ […]
Bărbat de 37 de ani, din Aiud, REȚINUT pentru mai multe infracțiuni: A încălcat un ordin de protecție și i-a distrus telefonul fostei concubine
Bărbat de 37 de ani, din Aiud, REȚINUT pentru mai multe infracțiuni: Un bărbat din Aiud a fost reținut pentru nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție și distrugere. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de […]
A furat din magazin și s-a întors să recicleze recipientele: Un bărbat de 61 de ani din Alba a fost prins de polițiști
A furat produse din magazin și s-a întors să recicleze recipientele: Un bărbat de 61 de ani din Alba a fost prins de polițiști Polițiștii din Alba Iulia au reținut un bărbat de 61 de ani, din Sebeș, suspectat că a sustras mai multe produse dintr-un magazin, revenind ulterior pentru a recicla recipientele. Cercetările continuă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SCUMPIRI într-o veselie: Energia electrică „sparge” buzunarele. Ce arată datele statistice
SCUMPIRI într-o veselie: Energia electrică „sparge” buzunarele Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024,...
Școlile care au amânat festivitățile de deschidere, necunoscute OFICIAL la nivel național: Ministerul nu deține o statistică clară
Ministerul Educației nu deține o statistică clară: Școlile care au amânat festivitățile de deschidere rămân necunoscute OFICIAL la nivel național...
Știrea Zilei
VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”
Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta:...
FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil
ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după...
Curier Județean
ACCIDENT pe DJ 704 A, între Strungari și Pianu de Sus: Un copac a căzut pe o mașină. Șoferul, de 71 de ani, rănit
ACCIDENT pe DJ 704 A, între Strungari și Pianu de Sus: Un copac a căzut pe o mașină. Șoferul, de...
Bărbat de 37 de ani, din Aiud, REȚINUT pentru mai multe infracțiuni: A încălcat un ordin de protecție și i-a distrus telefonul fostei concubine
Bărbat de 37 de ani, din Aiud, REȚINUT pentru mai multe infracțiuni: Un bărbat din Aiud a fost reținut pentru...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...