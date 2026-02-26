Cinci persoane au decedat săptămâna trecută din cauza gripei. Numărul total a ajuns la peste 80: Ultimele date transmise de INSP

Actualitate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

Institutul Național de Sănătate Publică a transmis că cinci persoane au murit săptămâna trecută în România din cauza gripei. De la începutul sezonului, au fost raportate 83 de decese cauzate de gripă.

,,În săptămâna 16-22 februarie s-au înregistrat 87.831 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 9,4% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (96.927) și cu 36,6% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (138.516). Variația în minus față de media calculată de 113.551 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 22,7%”, a transmis INSP.

În aceeași perioadă s-au înregistrat 2.545 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 4.404 în săptămâna precedentă, cu 10.058 în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 3.757, media ultimelor cinci sezoane.

De asemenea, au fost raportate 117 cazuri de gripă confirmată de laborator (21 cu virus gripal AH3, 7 cu virus gripal AH1 și 89 cu virus gripal A nesubtipat).

Până la data de 22 februarie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 1.306.267 de vaccinări antigripale (1.279.286 pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), dintre care 6.102 vaccinări antigripale au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate.

