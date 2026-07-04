Cinci noi antrenori din Alba, cu Licența B UEFA: George Aldea, Florin Codleanu, Cristian Mărginean, Ioan Neag și Robert Vlad | Cursuri absolvite la Centrul FRF la Timișoara,
Cinci noi antrenori din Alba, cu Licența B UEFA: George Aldea, Florin Codleanu, Cristian Mărginean, Ioan Neag și Robert Vlad | Cursuri absolvite la Centrul FRF la Timișoara
Alba are încă 5 tineri antrenori care au obținut Licența B UEFA. Este vorba (într-o ordine aleatorie) de George Aldea (preparator fizic LPS Sebeș și AFC Micești), Florin Codleanu (CSM Unirea Alba Iulia), Cristian Mărginean (CSM Unirea Alba Iulia Under 15), Ioan Neag (a obținut doctoratul, ex-Hidro Mecanica Șugag) și Robert Vlad (arbitru, colaborator al Asociației Județene de Fotbal Alba).
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Examenul a constat in proba practica de antrenament si toti reprezentanții Albei au primit calificativul ADMIS
La concursul organizat în luna august a anului trecut de Centrul Regional de Licențiere UEFA B Banat s-au înscris candidați din județele Timiș, Sibiu, Alba, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Examenele au constat în probă scrisă, probă practică (tehnică) și probă practico-metodică.
Școala Federală de Antrenori, condusă de Lucian Burchel, a organizat la Timișoara, cursurile pentru Licența B UEFA, sub forma a 6 module (120 de ore)
Recent, la Cluj-Napoca, a obținut Licența B UEFA și blăjeanul Daniel Tătat (CIL Blaj), într-o serie coordonată de Alin Hancăș, care i-a mai cuprins pe Nistor și Chipciu („U” Cluj)
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