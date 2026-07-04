Curier Județean

FOTO | Accident rutier la Cărpiniș: Un autoturism a acroșat un stâlp. Au intervenit pompierii din Câmpeni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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FOTO | Accident rutier la Cărpiniș: Un autoturism a acroșat un stâlp. Au intervenit pompierii din Câmpeni

Un accident rutier a avut loc astăzi în satul Cărpiniș atunci când un autoturism a intrat într-un stâlp, sâmbătă, 4 iulie 2026.

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Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în loc. Cărpinis.

Este vorba despre un autoturism implicat care ar fi acroșat un stâlp.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

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