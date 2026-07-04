FOTO | Accident rutier la Cărpiniș: Un autoturism a acroșat un stâlp. Au intervenit pompierii din Câmpeni

Tânăr de 20 de ani, din Unirea, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis în timp ce conducea un autoturism Un tânăr de 20 de ani, din Unirea, a fost oprit de polițiști pe raza localității pentru control. Oamenii legii au descoperit că nu nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. […]