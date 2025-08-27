Cinci antrenori din Alba, admiși la cursurile pentru Licența B UEFA de la Timișoara

Cinci antrenori din Alba au fost admiși pentru cursurile pentru Licența B UEFA de la Timișoara

Cinci antrenori din județul Alba au fost admiși la cursurile pentru licența UEFA B, care se vor defășura la Timișoara.

Este vorba despre Robert Vlad (arbitru, colaborator la AJF Alba), Cristian Mărginean (CSM Unirea Alba Iulia Under 15), Ionuț Neag (Hidro Mecanica Șugag), George Aldea (preparator fizic la CSM Unirea Alba Iulia feminin și LPS Sebeș) și Florin Codleanu (CSM Unirea Alba Iulia Under 19 antrenor secund).

La concursul organizat de Centrul Regional de Licențiere UEFA B Banat s-au înscris candidați din județele Timiș, Sibiu, Alba, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Examenele au constat în probă scrisă, probă practică (tehnică) și probă practico-metodică.

Școala Federală de Antrenori, condusă de Lucian Burchel, va organiza la Timișoara, în perioada cursurile pentru Licența B UEFA, sub forma a 6 module (120 de ore)

