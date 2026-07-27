28 iulie 2026 | Începe greva generală în sistemul sanitar din România. Federația Sanitas: „Nu veți opri protestul prin amenințări!”

Începe greva generală în sistemul sanitar din România. Federația Sanitas: „Nu veți opri protestul prin amenințări!”

Federația Sanitas susține că, în ajunul grevei generale programate să înceapă marți, 28 iulie 2026, în sistemul sanitar au apărut primele presiuni asupra angajaților care și-au exprimat intenția de a participa la protest. Sindicaliștii acuză că, în unele spitale, conducerile solicită liste cu salariații care au semnat pentru grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă încă dinaintea declanșării efective a acțiunii de protest.

Într-un comunicat transmis luni, 27 iulie 2026 Federația Sanitas califică aceste demersuri drept forme de intimidare și avertizează că semnarea pentru participarea la grevă nu echivalează cu intrarea efectivă în grevă și, prin urmare, nu poate justifica suspendarea anticipată a contractelor de muncă.

„Considerăm că asemenea demersuri pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege. Semnarea pentru declanșarea grevei nu înseamnă că salariatul se află deja în grevă și nu justifică suspendarea anticipată a contractului individual de muncă”, transmite Biroul Operativ al Federației Sanitas.

Președintele organizației, Iulian Pope, afirmă că dreptul la grevă este garantat de lege și nu poate deveni motiv de amenințare sau sancționare a angajaților.

„Exercitarea acestui drept nu poate fi transformată într-un motiv de presiune sau intimidare. Solicităm conducerilor unităților sanitare să respecte legea și să nu transforme procedurile administrative într-un instrument de descurajare a participării la grevă. Celor care cred că pot opri nemulțumirea oamenilor prin liste, amenințări sau suspendări anticipate ale contractelor le transmitem un mesaj clar: nu veți opri greva prin intimidare”, a declarat liderul Sanitas.

Federația reamintește că suspendarea contractului individual de muncă poate interveni doar din momentul în care salariatul participă efectiv la grevă și exclusiv pe perioada în care acesta se află în protest, invocând în acest sens și practica Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilește că momentul relevant este încetarea efectivă a activității.

Totodată, sindicaliștii invocă prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, potrivit cărora participarea la o grevă organizată cu respectarea legii nu constituie abatere disciplinară și nu poate atrage sancționarea salariaților.

Greva generală în sistemul de sănătate este programată să înceapă marți, 28 iulie 2026, iar Federația Sanitas susține că protestul va continua în ciuda presiunilor reclamate asupra personalului medical.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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