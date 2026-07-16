20 iulie 2026 | Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER nu desfășoară activități cu publicul, de Ziua Energeticianului. Cum pot fi semnalate posibile întreruperi în alimentarea cu energie electrică
Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER nu desfășoară activități cu publicul, de Ziua Energeticianului. Cum pot fi semnalate posibile întreruperi în alimentarea cu energie electrică
Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că, luni, în data de 20 iulie 2026, Centrele de Relații cu Utilizatorii nu vor desfășura activități cu publicul.
Activitatea acestor centre va fi reluată marți, 21 iulie 2026, conform programului obișnuit de funcționare al fiecărei entități organizatorice.
Cu prilejul Zilei Energeticianului, zi aflată sub semnul patronului spiritual Sf. Proroc Ilie Tesviteanul, angajații DEER din cadrul Centrelor de Relații cu Utilizatorii vor beneficia de zi liberă, în timp ce echipele operative DEER rămân în permanență disponibile, pregătite să intervină prompt în cazul apariției unor eventuale disfuncționalități în alimentarea cu energie electrică.
Posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică pot fi semnalate la numerele de telefon prefix județ +929.
Utilizatorii au posibilitatea de a raporta orice disfuncționalitate în alimentarea cu energie electrică sau alte incidente la următoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:
-Zona Transilvania Nord (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 0800 400 929
-Zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu): 0800 500 929
-Zona Muntenia Nord (județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea): 0800 500 205
De asemenea, utilizatorii pot consulta harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER accesând următorul link: https://www.distributieenergie.ro/intreruperi-deer/
Aplicația ChatVolt oferă informații actualizate în timp real despre întreruperile în alimentarea cu energie electrică, iar deranjamentele pot fi sesizate rapid și facil prin formularul dedicat, disponibil pe site-ul companiei la următorul link:
https://www.distributie-energie.ro/deranjamente/
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