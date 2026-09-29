Platforma eARM a Poliției Române: Cererile pentru procurarea armelor și prelungirea permisului pot fi depuse online. Cum funcționează
Platforma eARM a Poliției Române: Cererile pentru procurarea armelor și prelungirea permisului pot fi depuse online. Cum funcționează sistemul
Începând cu anul 2024, Inspectoratul General al Poliției Române a implementat eARM (Evidența Armelor și Munițiilor) – o platformă electronică modernă care simplifică și eficientizează considerabil interacțiunea dintre cetățean și autorități în domeniul regimului armelor.
Ce este eARM și cui i se adresează?
Portalul este o soluție digitală integrată, dezvoltată pentru a gestiona online documentele și solicitările specifice. Platforma este deschisă tuturor, fiind destinată atât persoanelor fizice (pentru procurarea armelor, eliberarea sau prelungirea permisului), cât și persoanelor juridice (pentru autorizații de poligoane, avize pentru personal sau operațiuni speciale).
Beneficiile pentru utilizatori
Economie de timp: Elimină complet necesitatea deplasării la sediul Poliției doar pentru a depune o simplă cerere.
Accesibilitate 24/7: Documentele pot fi încărcate și solicitările pot fi făcute la orice oră, independent de programul de lucru cu publicul.
Transparență: Solicitanții pot urmări în timp real stadiul cererii lor și mențin o comunicare electronică oficială cu poliția.
Cum se utilizează platforma eARM? Ghid simplificat în 5 pași
Pentru a aduce procesul cât mai aproape de cetățean, utilizarea sistemului a fost structurată într-un mod intuitiv și rapid:
1. Accesarea portalului – Pentru a fi la curent cu legislația și noutățile, portalul de informare poate fi accesat liber la adresa https://earm.politiaromana.ro/. În schimb, pentru a solicita efectiv documente, trebuie accesată secțiunea de servicii la https://appearm.politiaromana.ro/.
2. Crearea contului de utilizator – Pe portalul de servicii, completați datele personale și încărcați o copie clară (scanată sau fotografiată) a actului de identitate.
3.Validarea datelor (1-3 zile) – Pentru siguranța sistemului, contul este validat electronic de către Poliție. În termen de 1 până la 3 zile lucrătoare, veți primi pe e-mail parola necesară pentru autentificare.
4. Depunerea dosarului online – Odată logat, selectați cererea dorită (ex: autorizare procurare armă, prelungire permis), completați formularul digital și încărcați documentele justificative necesare. Tot aici veți primi și răspunsul oficial din partea autorităților.
5. Ridicarea documentului în original – Digitalizarea acoperă toată birocrația privind solicitarea și transmiterea documentației aferente. Ridicarea autorizației aprobate necesită o singură deplasare fizică la sediul poliției, respective la ghișeul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul inspectoratului de poliție din județul de domiciliu. .
Atenție: Dacă procedura solicitată este reînnoirea permisului de armă, la această vizită finală este obligatorie prezentarea la împreună cu toate armele deținute, pentru a fi verificate fizic.
Implementarea platformei eARM face parte din demersurile Poliției Române de digitalizare și modernizare a serviciilor oferite cetățenilor, cu obiectivul de a simplifica procedurile administrative și de a reduce timpul necesar soluționării solicitărilor.
Prin utilizarea soluțiilor digitale, poliția urmărește să ofere servicii mai accesibile, mai eficiente și mai apropiate de nevoile cetățenilor, facilitând interacțiunea cu autoritățile și, acolo unde este posibil, reducând necesitatea deplasărilor la sediile unităților de poliție, se arată într-un comunicat emis de IPJ Covasna.
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