La Universitatea din Alba Iulia, taxele de studii pentru anii superiori, majorate: Noile tarife, actualizate cu rata inflației

Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a adoptat, vineri, 25 septembrie 2026, o hotărâre privind recalcularea taxelor de studii pentru anul universitar 2026-2027.

Măsura vizează studenții din anii superiori, înscriși la programele de licență, masterat și doctorat.

Actualizarea taxelor a fost realizată în funcție de rata inflației. Hotărârea se aplică pentru ciclurile de studii universitare menționate în documentul aprobat de Senatul universitar.

Recalcularea privește taxele aferente anului universitar 2026-2027. Noile valori sunt prevăzute în anexele hotărârii adoptate de conducerea universității. Decizia stabilește cadrul actualizat al taxelor de școlarizare pentru studenții aflați în anii superiori de studiu.

Taxele de studii pentru anul universitar 2026-2027 la ciclurile de studii universitare de licență, masterat și doctorat, pentru anii superiori pot fi văzute AICI.

foto: arhivă

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