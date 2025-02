CIL Blaj a mai rezolvat 3 transferuri: Csiki (Ungaria), Gliga (SCM Rm Vâlcea) și Adami (Voința Sibiu)

CIL Blaj a mai rezolvat 3 transferuri: Csiki (Ungaria), Gliga (SCM Rm Valcea) și Adami (Voința Sibiu)

CIL Blaj a mai rezolvat 3 transferuri în această perioadă, pe lângă Mâlnă (24 de ani, mijlocaș central, Viitorul Dăești), nou-promovata înregimentându-i pe Norbert Csiki (26 de ani, fundaș central), Robert Gliga (n. 2006, apărător stânga, SCM Rm. Vâlcea) și David Martin Adami (n. 2005, mijlocaș, Voința Sibiu), cei trei fiind folosiți în meciul amical cu Viitorul Cluj).

Norbert Csiki a evoluat ultima dată la Putnok VSE (liga a 3-a din Ungaria), acesta fiind cetățean român de etnie maghiară. A făcut junioratul la CFR Cluj, fiind campion național Under 19 cu echipa feroviară în 2017 și component al reprezentativelor tricolore de la Under 14 la Under 19. A mai jucat în România la ACS Tg. Mureș, 6 luni în eșalonul terț, în 2023. Formația condusă de Daniel Tătar s-a despărțit în această perioadă de Agârbiceanu și Tomuța.

CIL Blaj a suferit a doua înfrângere consecutivă în jocurile de verificare, 0-2 (0-2), în nocturnă, în Parcul „Avram Iancu”, cu Viitorul Cluj, precedentul eșec fiind tot pe teren propriu cu o grupare clujeană (0-3 cu Sănătatea). CIL: Ivan – Vlad, Oprișor, E. Cîmpean, Șerban, Roșian, A. Cîmpean, Belean (n. 2006, Academica Tg. Mureș), Gliga, Nicula, Cîrstean; au mai intrat Păduraru, Maghiari, Csiki, Jica, V. Boldea, Iaru, Mâlnă, Cristea, Adami, Cioară (absenți R. Damian, Taifas, Olariu, Stănilă, D. Moldovan, Șușu). Sâmbătă, de la ora 11.00, tot pe teren propriu este un alt test, cu conjudețenii de la Metalurgistul Cugir.

