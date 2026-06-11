FOTO | Gradul de ocupare al cimitirelor din Alba Iulia depășește 90%: Ce soluție propune Arhiepiscopia Ortodoxă Română
Gradul de ocupare al cimitirelor din Alba Iulia depășește 90%: Ce soluție propune Arhiepiscopia Ortodoxă Română
Problema locurilor de veci disponibile în municipiul Alba Iulia devine tot mai stringentă, în condițiile în care gradul de ocupare al cimitirelor existente a depășit pragul de 90%.
În acest context, reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iuliei și ai administrației locale subliniază importanța dezvoltării unor noi spații destinate înmormântării și serviciilor funerare.
Marți, 9 iunie 2026, în cadrul ceremoniei de binecuvântare a Complexului de capele mortuare din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii”, părintele arhid. Rafael Orzeiu, consilier economic al Eparhiei Alba Iuliei, a evidențiat necesitatea înființării noului cimitir, amintind că locurile disponibile în cimitirele municipiului sunt tot mai puține.
Noul complex cuprinde trei capele mortuare, o sală de îmbălsămare, un magazin de prezentare și un atelier destinat construcțiilor funerare, infrastructură menită să ofere condiții adecvate pentru desfășurarea serviciilor funerare și pentru sprijinirea familiilor îndoliate.
La eveniment au participat reprezentanți ai Arhiepiscopiei Alba Iuliei, clerici din județul Alba, precum și oficialități județene și locale. În intervențiile lor, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, au apreciat importanța proiectului, subliniind rolul acestuia în completarea infrastructurii funerare a orașului.
Cimitirul eparhial „Lumina Învierii” a fost inaugurat la 7 iunie 2024 și se întinde pe o suprafață de aproximativ 5 hectare. Acesta dispune de circa 7.000 de locuri de veci și este organizat după un plan modern de sistematizare, cu parcele și spații clar delimitate. De asemenea, cimitirul este deschis atât credincioșilor ortodocși, cât și creștinilor aparținând altor confesiuni.
Prin capacitatea sa și prin facilitățile nou create, Cimitirul eparhial „Lumina Învierii” reprezintă o soluție importantă pentru una dintre nevoile tot mai presante ale municipiului Alba Iulia: asigurarea locurilor de înmormântare pentru generațiile viitoare.
foto: Diac. Ștefan Bretoiu / Radio Reîntregirea
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Ce s-a schimbat în Sebeș în ultimii 10 ani. Dorin Nistor, bilanț la un deceniu de mandat: „Sunt realist și exigent”
Ce s-a schimbat în Sebeș în ultimii 10 ani. Dorin Nistor, bilanț la un deceniu de mandat: „Sunt realist și exigent” Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a publicat pe o rețea de socializare un mesaj în care prezintă principalele realizări din cei 10 ani de mandat la conducerea administrației locale. Bilanțul, pe care edilul îl […]
Tarifele pentru biletele de acces și serviciile oferite de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, în curs de actualizare: LISTA
Tarifele pentru biletele de acces și serviciile oferite de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, în curs de actualizare: LISTA Se află în consultare publică un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind stabilirea tarifelor pentru biletele de acces și serviciile oferite de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia. Prin acest proiect de […]
Tabere 2026 | Cum poți beneficia de cazare și masă gratuit la mare, la munte sau în Delta Dunării dacă ești student în Alba Iulia
Cum poți beneficia de cazare și masă gratuit la mare, la munte sau în Delta Dunării dacă ești student în Alba Iulia Studenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se pot înscrie, până la data de 14 iunie 2026, în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2026, care oferă oportunitatea petrecerii unei vacanțe gratuite la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Bani în plus pentru pensionarii cu pensii mici din România: Când intră sumele
Bani în plus pentru pensionarii cu pensii mici din România: Când intră sumele Vești importante pentru milioane de pensionari români....
România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA pe fondul importurilor de porci și carne de porc. Ministru: „Ca să nu mai vorbim de taxele care ar fi plătite de ferme”
România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA pe fondul importurilor de porci și carne de...
Știrea Zilei
FOTO | Vechiul drum al Pianului, 5 kilometri de drum modernizați complet, printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei: Recepție la finalul lucrărilor
Vechiul drum al Pianului, 5 kilometri de drum modernizați complet, printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei: Recepție...
Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia, înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a cerut bani pentru operația nepotului. Poliția, în alertă
Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia, înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a...
Curier Județean
FOTO | Ce s-a schimbat în Sebeș în ultimii 10 ani. Dorin Nistor, bilanț la un deceniu de mandat: „Sunt realist și exigent”
Ce s-a schimbat în Sebeș în ultimii 10 ani. Dorin Nistor, bilanț la un deceniu de mandat: „Sunt realist și...
Tarifele pentru biletele de acces și serviciile oferite de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, în curs de actualizare: LISTA
Tarifele pentru biletele de acces și serviciile oferite de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, în curs de actualizare:...
Politică Administrație
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...