Curier Județean

FOTO | Gradul de ocupare al cimitirelor din Alba Iulia depășește 90%: Ce soluție propune Arhiepiscopia Ortodoxă Română

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Gradul de ocupare al cimitirelor din Alba Iulia depășește 90%: Ce soluție propune Arhiepiscopia Ortodoxă Română

Problema locurilor de veci disponibile în municipiul Alba Iulia devine tot mai stringentă, în condițiile în care gradul de ocupare al cimitirelor existente a depășit pragul de 90%.

În acest context, reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iuliei și ai administrației locale subliniază importanța dezvoltării unor noi spații destinate înmormântării și serviciilor funerare.

Marți, 9 iunie 2026,  în cadrul ceremoniei de binecuvântare a Complexului de capele mortuare din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii”, părintele arhid. Rafael Orzeiu, consilier economic al Eparhiei Alba Iuliei, a evidențiat necesitatea înființării noului cimitir, amintind că locurile disponibile în cimitirele municipiului sunt tot mai puține.

Noul complex cuprinde trei capele mortuare, o sală de îmbălsămare, un magazin de prezentare și un atelier destinat construcțiilor funerare, infrastructură menită să ofere condiții adecvate pentru desfășurarea serviciilor funerare și pentru sprijinirea familiilor îndoliate.

La eveniment au participat reprezentanți ai Arhiepiscopiei Alba Iuliei, clerici din județul Alba, precum și oficialități județene și locale. În intervențiile lor, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, au apreciat importanța proiectului, subliniind rolul acestuia în completarea infrastructurii funerare a orașului.

Cimitirul eparhial „Lumina Învierii” a fost inaugurat la 7 iunie 2024 și se întinde pe o suprafață de aproximativ 5 hectare. Acesta dispune de circa 7.000 de locuri de veci și este organizat după un plan modern de sistematizare, cu parcele și spații clar delimitate. De asemenea, cimitirul este deschis atât credincioșilor ortodocși, cât și creștinilor aparținând altor confesiuni.

Prin capacitatea sa și prin facilitățile nou create, Cimitirul eparhial „Lumina Învierii” reprezintă o soluție importantă pentru una dintre nevoile tot mai presante ale municipiului Alba Iulia: asigurarea locurilor de înmormântare pentru generațiile viitoare.

foto: Diac. Ștefan Bretoiu / Radio Reîntregirea

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