Cerc de critică literară purtând numele lui Nicolae Manolescu, lansat la Alba Iulia

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba au anunțat, marți, 10 martie 2026 lansarea unui nou proiect cultural-educativ: Cercul de Critică Literară „Nicolae Manolescu”.

Proiectul se desfășoară sub forma unui cerc de critică literară cu întâlniri periodice, în prezența și cu contribuția unui critic literar și urmărește promovarea lecturii, a dialogului intelectual și dezvoltării spiritului critic, în rândul publicului larg.

Cercul se adresează iubitorilor de literatură de toate vârstele, iar scopul principal al acestuia este de a aduce mai aproape de comunitate colecțiile bibliotecii și de a crea un spațiu deschis de reflecție, analiză și dezbatere în jurul literaturii, contribuind astfel la formarea și dezvoltarea unei gândiri critice în domeniul literar.

„Prin acest demers, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba își reafirmă rolul de instituție activă în viața culturală a comunității, deschisă către proiecte care stimulează lectura, dialogul și reflecția asupra literaturii. În acest spirit considerăm că apariția unui astfel de cerc este un lucru bun și corect și aduce un echilibru într-o instituție ce promovează scriitorii și cărțile lor.

Numele cercului a fost ales în memoria criticului și istoricului literar, academicianul Nicolae Manolescu, a cărui personalitate și operă se impun prin valoare, rigoare și influență în cultura română contemporană. De asemenea, alegerea acestui nume reprezintă și un gest de recunoaștere și recunoștință pentru sprijinul pe care Nicolae Manolescu l-a acordat județului Alba, în derularea unor importante proiecte culturale, cum ar fi: Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, Gala Poeziei Române Contemporane, Colocviile Romanului Românesc Contemporan, Colocviile Tinerilor Scriitori.” a declarat Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Prima activitate din cadrul proiectului 3.39 Cercul de Critică Literară „Nicolae Manolescu” va avea loc în data de 13 martie 2026, de la ora 17:00, la sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Activitatea cultural – educativă se va desfășura în colaborare cu criticul literar Savu Popa.

Pe termen lung, inițiatorii proiectului își propun să atragă în cadrul cercului cât mai mulți critici literari de valoare națională, validați de Uniunea Scriitorilor din România, pentru a oferi publicului întâlniri relevante, dialoguri consistente și perspective critice diverse asupra literaturii.

Publicul interesat este invitat să urmărească canalele de comunicare ale bibliotecii, pentru informații despre calendarul întâlnirilor și invitații speciali ai Cercului de Critică Literară „Nicolae Manolescu”.

Activitatea din data de 13 martie 2026 va debuta la ora 17:00 cu prezentarea vieții și a operei criticului și istoricului literar Nicolae Manolescu, după care se vor discuta câteva informații esențiale pentru înțelegerea rolului și locului criticului literar și al revistelor literare în societatea contemporană. Criticul Savu Popa va analiza profilul cronicarului literar și rolul acestuia în societate, se vor lectura cronici sau recenzii din principalele publicații culturale ale momentului și vor avea loc dezbateri pe marginea lor, urmărind forma, conținutul, mesajul și structura unor astfel de texte. Totodată, Savu Popa va explica și va exemplifica în fața celor prezenți, conceptul de interpretare a unui text, provocându-i pe participanți la exerciții de analiză a unor texte de ficțiune, din punct de vedere structural și al imaginarului abordat.

Savu Popa este profesor de Limba și literatura română, doctor în filologie și membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu. A debutat în revista Euphorion, cu un grupaj de versuri. Are apariții în foarte multe reviste (tipărite sau online) cu versuri, proză, cronici/recenzii literare. A obținut câteva premii pentru poezie și proză, la festivaluri literare din țară: Marin Preda, Al. Macedonski, Moștenirea Văcăreștilor, Ioan Slavici, Nicolae Labiș, etc. A publicat volumele: Ipostaze, Editura Paralela 45, Pitești, 2017; Noaptea mea de insomnie, Editura Cartea românească, Pitești, 2018; O camera fără prize, Editura Casa de Pariuri Literare, București, 2021; O hermeneutică a incertitudinii. Incursiuni în poezia lui Aurel Pantea și Ion Mureșan, Editura Eikon, București, 2022; Strigoița, Editura pentru Artă și Literatură, București, 2023; De-a v-ați ascunselea cu poezia, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2023; Rețeaua Subterană, Editura Cartea Românească -Art, București, 2024; Povestea lui Samson Bodnărescu. Dintr-o primăvară furtunoasă, Editura PIM, Iași, Colecția Ipotești, 2024; Arborele îndoielii, Editura pentru Artă și Literatură, București, 2025.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI