Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința extraordinară de vineri, 6 februarie 2026, înființarea Unității de Management pentru realizarea Centurii din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia.

Unitatea de Management a proiectului „FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER PRIN MĂSURI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – CONSTRUIRE ARTERĂ CU ROL DE CULOAR VERDE DE MOBILITATE PE LATURA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI ALBA IULIA””, cod SMIS 349615 se înființează prin Hotărâre de Consiliu Local, ca structură fără personalitate juridică, cu o durată de funcționare pe toată perioada de implementare a proiectului, fără a depăși data de 31 decembrie 2029, se arată în anexele proiectului.

Unitatea de Management a proiectului reprezintă Municipiul Alba Iulia în relația cu finanțatorul (Autoritate de Management Programul Regiunea Centru) și cu celelalte instituții ale administrației publice locale, alte instituții publice naționale și internaționale și cu persoane fizice sau juridice care desfășoară activități în cadrul proiectului.

Unitatea de Implementare locală funcționează în sediul din Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A, str. Bucovinei, nr. 6, între orele 08:00 – 20:00, cu program de lucru variabil, în funcție de activitățile proiectului.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Unitatea de Management a proiectului este subordonată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Unitatea de Management a proiectului este formată din personal contractual și funcționari publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și din Serviciile publice subordinate Consiliului Local Alba Iulia

În vederea realizării obiectului de activitate, Unitatea de Management a proiectului pentru perioada de implementare va cuprinde următoarele funcții:

-1 manager de proiect,

-1 asistent manager proiect,

-1 asistent administrativ,

-1 responsabil comunicare,

-1 responsabil financiar,

-1 responsabil achiziții publice,

-1 expert tehnic DNSH,

-1 responsabil tehnic,

-1 expert tehnic instalații electrice,

-1 expert tehnic edilitar,

-1 expert tehnic instalații.

În cadrul proiectului se vor construi cca. 2,6 km infrastructură rutieră în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I (DN1) și cca. 5,2 km pistă ciclabilă în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I (DN1).

Centura va fi prevăzută și cu pasaje supraterane amplasate pe artera cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a Municipiului Alba Iulia, pe sectorul cuprins între strada Lalelelor și strada Roșia Montană, care asigură traversarea peste strada Brândușei, respectiv strada Orlea.

Valoarea totală a obiectivului de investițîi este de 218.513.236,62 lei, inclusiv TVA din care construcţîi-montaj (C+M) 114.042.106,89 lei, inclusiv TVA.

