Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința extraordinară de vineri, 6 februarie 2026, înființarea Unității de Management pentru realizarea Centurii din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia.
Unitatea de Management a proiectului „FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER PRIN MĂSURI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – CONSTRUIRE ARTERĂ CU ROL DE CULOAR VERDE DE MOBILITATE PE LATURA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI ALBA IULIA””, cod SMIS 349615 se înființează prin Hotărâre de Consiliu Local, ca structură fără personalitate juridică, cu o durată de funcționare pe toată perioada de implementare a proiectului, fără a depăși data de 31 decembrie 2029, se arată în anexele proiectului.
Citește și: Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Documentații importante, la aprobare în Consiliul Local. Detaliile investiției
Unitatea de Management a proiectului reprezintă Municipiul Alba Iulia în relația cu finanțatorul (Autoritate de Management Programul Regiunea Centru) și cu celelalte instituții ale administrației publice locale, alte instituții publice naționale și internaționale și cu persoane fizice sau juridice care desfășoară activități în cadrul proiectului.
Unitatea de Implementare locală funcționează în sediul din Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A, str. Bucovinei, nr. 6, între orele 08:00 – 20:00, cu program de lucru variabil, în funcție de activitățile proiectului.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Unitatea de Management a proiectului este subordonată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Unitatea de Management a proiectului este formată din personal contractual și funcționari publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și din Serviciile publice subordinate Consiliului Local Alba Iulia
În vederea realizării obiectului de activitate, Unitatea de Management a proiectului pentru perioada de implementare va cuprinde următoarele funcții:
-1 manager de proiect,
-1 asistent manager proiect,
-1 asistent administrativ,
-1 responsabil comunicare,
-1 responsabil financiar,
-1 responsabil achiziții publice,
-1 expert tehnic DNSH,
-1 responsabil tehnic,
-1 expert tehnic instalații electrice,
-1 expert tehnic edilitar,
-1 expert tehnic instalații.
În cadrul proiectului se vor construi cca. 2,6 km infrastructură rutieră în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I (DN1) și cca. 5,2 km pistă ciclabilă în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I (DN1).
Centura va fi prevăzută și cu pasaje supraterane amplasate pe artera cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a Municipiului Alba Iulia, pe sectorul cuprins între strada Lalelelor și strada Roșia Montană, care asigură traversarea peste strada Brândușei, respectiv strada Orlea.
Valoarea totală a obiectivului de investițîi este de 218.513.236,62 lei, inclusiv TVA din care construcţîi-montaj (C+M) 114.042.106,89 lei, inclusiv TVA.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern” Corneliu Mureșan, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, a avut, luni, 2 februarie 2026, o întâlnire de lucru cu președintele Administrației Fondului pentru Mediu, […]
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare a parcărilor de la Piața Mică, blocurile 13, 34 și 15, au început, a anunțat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar. „Deși iarna încă mai staționează pe meleagurile noastre, condițiile pentru […]
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale Modificările legislative, care au blocat acordarea reducerilor fiscale pentru locuitorii din Munții Apuseni, au fost corectate, astăzi, de Guvern prin ordonanță de urgență. În urma numeroaselor sesizări primite de la primarii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său. Condamnarea ar urma să fie reanalizată
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său. Condamnarea ar urma să fie reanalizată Înalta Curte de Casaţie...
Radu Georgescu, economist: „Paradoxal, în România încă sunt persoane care spun că „Taxa Temu”, una stupidă, ajută economia”
Radu Georgescu: „Paradoxal, în România încă sunt persoane care spun că „Taxa Temu”, una stupidă, ajută economia” „Paradoxal, în România...
Știrea Zilei
VIDEO | De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro
De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro...
UPDATE | ACCIDENT rutier MORTAL la Noșlac: Un bărbat, lovit de un autoturism și-a pierdut viața
ACCIDENT rutier la Noșlac: Un bărbat, lovit de un autoturism se află în stop cardio-respirator. Medicii încearcă să îi salveze...
Curier Județean
FOTO | Echipa de robotică ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia au realizat un robot din LEGO: ,,Trebuia să interacționeze, să identifice și să rezolve diverse probleme”
Echipa de robotică ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia au realizat un robot din LEGO: ,,Trebuia să interacționeze, să...
FOTO | Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...