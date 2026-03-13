Centrul Militar Județean Alba: Programul activităților de recrutare și selecție pentru învățământul postliceal militar și universitar civil în 2026

Graficele pentru învățământul militar postliceal – formare maiștri militari și subofițeri, învățământ universitar – formare subofițeri în programul de studii universitare de licență Asistență medicală generală și învățământ universitar militar și civil – formare ofițeri a fost publicat, pe o rețea de socializare de Centrul Militar Județean Alba.

,,Readucem în atenție următoarele cerințe pentru candidații la învățământul universitar – formare ofițeri, în instituții militare de învățământ și universități civile:

– să dețină nivel de competență lingvistică, pentru limba engleză, echivalent nivelului B2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi străine, obținut în urma susținerii probei de evaluare a examenului național de bacalaureat sau la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice, până la data concursului de admitere.

Mai multe detalii 0258812291 sau dacă locuiești în județul #Alba la sediul biroului de informare – recrutare, str. Regina Maria nr. 6”, se precizează în mesajul publicat de Centrul Militar Județean Alba.

Graficul activităților de recrutare, selecție și admitere: Învățământ universitar militar și civil pentru formarea ofițerilor în activitate:

ACTIVITĂȚI | DATA / PERIOADA

Înscrierea candidaților: https://www.recrutaremapn.ro / 09.03-05.06.2026

Evaluarea capacității motrice, evaluarea psihologică și interviul de evaluare finală la unitățile de selecție – 16.03-19.06.2026

Efectuarea examinării medicale în cadrul unităților sanitare militare. Efectuarea examinării medicale și psihologice specifice în cadrul INMAS / CMN – 23.03-26.06.2026

Termenul final de întocmire a dosarului de candidat – 03.07.2026

Data susținerii examenului de admitere (doar pentru instituțiile de învățământ din rețeaua M.Ap.N.) – 21.07.2026

Candidații pentru învățământul universitar civil – beneficiar M.Ap.N. vor susține examen de admitere în conformitate cu Regulamentul de organizare a concursului de admitere elaborat la nivelul fiecărei universități, potrivit Centrul Militar Județean Alba.

Graficul activităților de recrutare și selecție – Învățământ postliceal militar și universitar civil pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate

ACTIVITĂȚI | DATA / PERIOADA

Înscrierea candidaților: https://www.recrutaremapn.ro / 09.03-05.06.2026

Evaluarea capacității motrice, evaluarea psihologică și interviul de evaluare finală la unitățile de selecție – 16.03-19.06.2026

Efectuarea examinării medicale în cadrul unităților sanitare militare / Efectuarea examinării medicale și psihologice specifice în cadrul INMAS / CMN – 23.03-03.07.2026

Termenul final de întocmire a dosarului de candidat – 17.07.2026

Candidații pentru învățământul postliceal militar, declarați Admis respectiv Apt în urma probelor de selecție, sunt ierarhizați în luna August, conform opțiunilor exprimate și pentru care au fost evaluați / examinați, în baza mediei obținute la examenul de bacalaureat, potrivit Centrul Militar Județean Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI