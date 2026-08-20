Centru de sănătate mintală şi prevenirea adicţiilor, la Alba Iulia: Parteneriat între Spitalul Județean de Urgență și Consiliul Județean pentru realizarea proiectului print-o finanțare UE. Documentația, pe masa consilierilor județeni

Centru de sănătate mintală şi prevenirea adicţiilor, la Alba Iulia: Parteneriat între Spitalul Județean de Urgență și Consiliul Județean pentru realizarea proiectului printr-o finanțare de la UE. Documentația, pe masa consilierilor județeni

Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat în ședința ordinară de miercuri 26 august 2026, încheierea unui Acord de parteneriat între UAT – Judeţul Alba şi Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru depunerea proiectului de „Modernizare şi dotare Centrul de sănătate mintală pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor pentru adulţi” în vederea finanţării prin Programul Sănătate și documentația, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

În cadrul acestui apel, finanţarea proiectului va fi asigurată de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezentând 85% şi contribuţia naţională de 15% (incluzând şi contribuţia proprie a solicitantului) din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Contribuţia proprie din partea solicitantului/parteneriatului este în cuantum de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Prin acest apel de proiecte sunt vizate investiţii (după caz) de tipul construcţie nouă/ extindere/ modernizare/ reabilitare şi dotare a infrastructurii unităţilor sanitare publice care desfăşoară activităţi medicale de tip ambulatoriu/acordă asistenţă medicală ambulatorie, în vederea înfiinţării/dezvoltării centrelor de sănătate mintală, pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor.

În prezent, Centrul de sănătate mintală şi prevenirea adicţiilor (CSMPA) funcţionează într-un imobil situat în Alba Iulia, strada Unirii, nr. 2, judeţul Alba, unde spaţiile sunt inadecvate din punct de vedere al suprafeţei, compartimentării şi dotării necesare furnizării serviciilor specializate de sănătate mintală şi complexităţii atribuţiilor, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1562/2025 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile centrelor de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor.

Prin finanţarea acestui proiect se doreşte relocarea Centrului de sănătate mintală pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor – Compartiment CSM Adulti într-o clădire aflată în administrarea Consiliului Judeţean Alba situată în Alba Iulia, str. Muşeţelului, etaj 2, nr. 2, judeţul Alba, spaţiu ce va fi modernizat şi dotat potrivit cerinţelor în vigoare.

Centrul de sănătate mintală şi prevenirea adicţiilor (CSMPA) a fost organizat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 86 din 19.03.2025 în trei compartimente:

-Centrul de sănătate mintală copii,

-Compartimentul Centrul de sănătate mintală adulţi

-Compartimentul de prevenire a adicţiilor.

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 42 din 19.02.2026, Centrul de sănătate mintală şi prevenirea adicţiilor (CSMPA) şi Compartimentul de prevenire a adicţiilor îşi modifică denumirea în Centrul de sănătate mintală pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor (CSMPTA), respectiv Compartimentul de prevenire şi tratare a adicţiilor.

Perioada de implementare a activităţii proiectului nu va depăşi 31 decembrie 2029. De asemenea beneficiarul proiectului, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va asigura sustenabilitatea operaţională şi financiară, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

Valoarea totală a proiectului „Modernizare şi dotare Centrul de sănătate mintală pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor pentru adulţi”” este în cuantum de 4.574.870,59 lei (inclusiv TVA), din care:

-Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este în cuantum de 4.311.814,59 lei, (inclusiv TVA), din care valoarea contribuţiei de 2% în cuantum de 86.236,29 lei, (inclusiv TVA) este asigurată de UAT-Judeţul Alba la bugetul local.

-Valoarea cheltuieli neeligibile angajate pe perioada proiectului sunt în cuantum de 263.056,00 lei, (inclusiv TVA) şi vor fi asigurate din bugetul local al UAT-Judeţul Alba.

Tot în ședința ordinară din 26 august, ar urma să fie aprobată documentația, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și dotare Centrul de sănătate mintală pentru prevenirea și tratarea adicțiilor pentru adulți”- faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) Centru de Sănătate Mintală şi Prevenirea Adicțiilor (CSMPA)

Inițiativa de accesare a fondurilor disponibile prin proiectul amintit mai sus, are ca scop modernizarea și relocarea CSM Adulți – din cadrul Centrului de Sănătate Mintală, pentru Prevenirea şi Tratarea Adicţiilor, într-o clădire aflată în administrarea CJ Alba care poate oferi, ca suprafață, necesarul minim de spații stipulate în OMS 1562/2025 şi care poate acomoda necesarul minim de personal prevăzut în același ordin, în vederea optimizării serviciilor oferite şi armonizării activității cu cerințele legislative actuale.

Pentru realizarea atribuţiilor specifice de sănătate mintală, prevenire şi tratare a adicţiilor ar fi necesară dublarea spaţiului disponibil, conform OMS 1562/2025 – care prevede funcţionalitatea spaţiilor necesare, astfel încât să fie atinse următoarele obiective:

-actualizarea condițiilor necesare bunei desfășurări a activităților specifice CSM Adulţi prin relocarea structurii într-un spațiu ce necesită renovare şi modernizare;

-asigurarea unui număr minim de spații necesare serviciilor oferite de CSM Adulţi;

-asigurarea suprafeței minime necesare, compartimentarea şi dotare corespunzătoare a spaţiilor, astfel încât să se poată desfăşura şi activităţile conexe actului medical (psihoterapie, evaluare psihologica, terapie ocupaţională şi de grup, fizioterapie);

-asigurarea minimului de personal necesar desfășurării activităților specifice CSM Adulţi asigurarea accesibilităţii optime a pacientului la serviciile oferite de CSM Adulţi;

Ca necesități pentru amenajarea secției medicale cuprinse în prezentul proiect, se propun următoarele:

-realizarea de spații în conformitate cu noile cerințe din punct de vedere sanitar și medical, în vederea asigurării unui circuit sanitar corespunzător între funcțiunile secțiilor medicale;

-de înlocuire integrală a instalațiilor interioare (sanitare, termice, electrice, fluide medicale);

-realizarea de sisteme noi de instalații pentru semnalizare, detecție și stingere incendiu, conform normelor în vigoare;

-lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare(cu uși metalice medicale);

-refacerea integrală a finisajelor interioare cu materiale corespunzătoare din punct de vedere sanitar și medical (zugrăveli sanitare antimicrobiene la pereți și tavane, faianță la pereti, gresie si covor pvc pentru pardoseli );

Ca deficienţe ale situaţiei actuale putem indentifica:

-Finisajele existente nu asigură în totalitate cerințele actuale din punct de vedere sanitar-medical de funcționare;

-Echipamentele de instalații prezintă un grad mare de uzură tehnică având în vedere importanța obiectivului de investiții “ clădire pentru sănătate “;

-Spațiile de importanță în asigurarea corespunzătoare a actului medical nu asigură un climat corespunzător în ceea ce privește desfășurarea activității specifice, respectiv lipsa sistem de climatizare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, iar instalația de stingere incendiu nu are un număr corespunzător de hidranți interiori;

Lucrările necesare pentru înlăturarea deficiențelor actuale, sunt menite să sporească eficiența medicală a spitalului în realizarea în condiții cât mai bune a actului medical din cadrul Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicţiilor pentru Adulţi.

Spațiul propus pentru modernizare este amplasat la etajul 2, și care din punct de vedere al finisajelor interioare și izolării termice nu este conform cu cerințele actuale din punct de vedere sanitar, astfel încât se impune refacerea integrală a finisajelor și instalațiilor acestora, ceea ce ar duce la creșterea gradului de confort al pacienților, respectiv la reducerea costurilor în exploatare a spitalului, cât și încadrarea unității spitalicești în normele tehnice actuale din punct de vedere sanitar al îndeplinirii corespunzătoare a actului medical.

Din punct de vedere constructiv este necesar:

– pentru asigurarea unor circuite funcționale corespunzătoare, se impune demolarea locală a unor compartimentări interioare nestructurale pentru asigurarea spațiilor necesare funcționării secţiei medicale, din punct de vedere sanitar .

Din punct de vedere al instalațiilor se impune:

– înlocuirea completă a instalațiilor interioare (sanitare, termice, electrice) precum și realizarea de instalații specifice noi respectiv instalații de climatizare;

– realizarea de instalații noi de detecție şi semnalizare incendiu;

Prin modernizarea și dotarea centrului se dorește să fie atinse următoarele obiective:

-actualizarea condițiilor necesare bunei desfășurări a activităților specifice CSM Adulţi prin relocarea structurii într-un spațiu ce necesită renovare şi modernizare.

-asigurarea unui număr minim de spații necesare serviciilor oferite de CSM Adulţi

-asigurarea suprafeței minime necesare, compartimentarea şi dotare corespunzătoare a spaţiilor, astfel încât să se poată desfăşura şi activităţile conexe actului medical (psihoterapie, evaluare psihologica, terapie ocupaţională şi de grup, fizioterapie)

-asigurarea minimului de personal necesar desfășurării activităților specifice CSM Adulţi asigurarea accesibilităţii optime a pacientului la serviciile oferite de CSM Adulţi

Strategia UE pentru sănătatea mintală este o componentă cheie a Uniunii Europene a Sănătăţii, concepută pentru a aborda problemele de sănătate mintală în mod comprehensiv și coordonat.

Principalele sale obiective includ promovarea bunăstării mintale, prevenția patologei psihiatrice, asigurarea accesului echitabil la îngrijire, integrarea sănătății mintale în sistemele de sănătate, sprijinirea grupurilor vulnerabile, încurajarea cercetării și inovării și îmbunătățirea sănătății mintale la locul de muncă.

În România există servicii de sănătate mintală (medicale, psihologice) la care au acces (gratuit) pacienții cu tulburări cronice de sănătate mintală, însă discrepanța dintre prevalența tulburărilor și accesarea serviciilor (treatment gap) este dificil de estimat în absența unor date cantitative în acest sens, precum și faptul că, serviciile conexe celor medicale (psihoterapie, evaluare consiliere psihologică) au un rol fundamental în depistarea și tratarea tulburărilor mentale.

Serviciile de sănătate mintală din România au fost supuse unor reforme succesive care au avut ca scop dezinstituționalizarea îngrijirii și transferarea serviciilor în medii comunitare.

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