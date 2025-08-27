Centru de colectare prin aport voluntar, în comuna Unirea: Licitație de 2,5 milioane de lei pentru construire
Centru de colectare prin aport voluntar, în comuna Unirea: Licitație de 2,5 milioane de lei
Primăria Comunei Unirea a lansat, în 22 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucărilor de construire a unui centru de colectare prin aport voluntar.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de aproximativ 2,5 milioane de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 22 septembrie 2025.
Centrul de colectare prin aport voluntar va fi amplasat pe un teren intravilan în suprafață de 5.500 de metri pătrați.
Pe amplasament se vor executa următoarele lucrări:
• Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll;
• Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă;
• Copertină pe structură metalică ușoară;
• Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
• Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;
• împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală;
• în zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (captractor).
Pe lângă lucrările de amenajare descrise anterior, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:
• Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;
• Container de tip baracă frigo, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări);
• Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii)
• Trei containere prevăzute cu presă pentru colecarea deleurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;
• Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deșeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;
• Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respetciv side/borcane/ recipiente;
• Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);
• Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;
• Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
• Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.
• Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți).
Noul centru de colectare prin aport voluntar va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții și demolări.
