Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: De la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, a păpușa Labubu, dar și diete și filme
Ca în fiecare an, Google a prezentat topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului papă, dar și de păpușile Labubu.
Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Acestea indică subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente în 2025 pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale și rețete sau ce întrebări și-au pus.
Alegerile prezidențiale din primăvară au avut un impact major asupra căutărilor românilor în 2025. Nicușor Dan, președintele ales, dar și contracandidatul său din „finala” prezidențială, George Simion, precum și prezența la vot sunt în top 10 al căutărilor românilor pe Google în 2025.
Trecerea în neființă a unor persoane publice a fost alt declanșator a unor vârfuri de căutări. Moartea lui Ion Iliescu, fost președinte al României și personaj politic important al deceniilor post-comuniste, moarteaa fostului Papă Francisc sau asasinarea lui Charlie Kirk, personalitate media și activist politic conservator din Statele Unite, au dus la un interes ridicat în căutările pe Google în țara noastră.
Topul celor mai populare căutări ale românilor în 2025 este completat de momente precum meciul dintre FSCB și PAOK Salonic sau lansarea noului iPhone.
Labubu, o jucărie de pluș populară în toată lumea și generatoare de controverse a generat un trend în căutările românilor pe Google în 2025. Nu a fost singura jucărie „trendy” de anul acesta în România: kendama a înregistrat o creștere foarte mare în căutări, chiar dacă nu a intrat în top 10.
La categoria „Filme”, Nosferatu este cel mai popular în căutările pe Google în 2025. Singurul film din top 10 de anul acesta este „Cravata galbenă”, pe locul 3. În materie de seriale, „Squid Game” a fost cel mai popular în căutările românilor pe Google.
Românii, interesați de târgurile de Crăciun
Între târgurile de Crăciun cu cele mai importante creșteri în căutări anul acesta sunt cele din străinătate – Viena și Budapesta, care le depășesc pe cele mai populare din România – București și Craiova. Între rețelele cele mai populare în căutările pe Google în 2025 se remarcă cele legate tradițional de de sărbătoarea Paștelui: drob, friptură de miel și pască.
„Cum se alege Papa” sau „Cum a votat diaspora” au întrebat românii pe Google, în ton cu evenimentele anului 2025. Controversele și fascinația din jurul păpușii Labubu i-au determinat pe români să întrebe pe Google: „Cum arată Labubu”. În materie de „Idei”, românii au căutat „idei de tatuaje bărbați”, de ciorbă sau chiar „idei de afaceri la țară”. Educația în domeniul inteligenței artificiale a fost între preocupările românilor în 2025: a existat un interes ridicat în căutările pe Google pentru „olimpiada de inteligență artificială” și „curs inteligență artificială”.
Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”: căutări care au înregistrat o creștere susținută față de 2024, pe o perioadă semnificativă de timp. Listele „trending” sunt diferite de listele celor mai căutați termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google și care tind să se schimbe foarte puțin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025. Iată mai jos listele de anul acesta:
Căutări populare ale românilor pe Google
Nicușor Dan
Ion Iliescu
George Simion
iPhone 17
Charlie Kirk
Prezență vot
Insula Iubirii 2025
FCSB PAOK
Labubu
Papa Francisc
Filmele pe care le-au căutat românii în 2025
Nosferatu
Anora
Cravata galbenă
Minecraft Movie
Culpa Nuestra
The Gorge
Babygirl
Frankenstein
Snow White
Thunderbolts
Serialele pe care le-au căutat românii în 2025
Squid Game
Adolescence
Ginny and Georgia
From
Wednesday Season 2
The Summer I Turned Pretty
Aziz
The Last of Us Season 2
Dexter Resurrection
American Primeval
Inteligența artificială, printre cele mai populare căutări din 2025
Olimpiada de inteligență artificială
Inteligență artificială gratis
Inteligență artificială online
Inteligență artificială Google
Inteligență artificială China
Ce este inteligența artificială
Inteligență artificială pe telefon
Curs inteligență artificială
Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente
Inteligență artificială poze
Personalitățile despre care românii au vrut să afle mai multe
Nicușor Dan
George Simion
Călin Georgescu
Bianca Censori
Laura Vicol
Mihaela Rădulescu
Sebastian Stan
Melania Trump
Ilie Bolojan
Crin Antonescu
Crăciun
Târg de Crăciun Viena 2025
Târg de Crăciun Budapesta 2025
Târg de Crăciun București 2025
Târg de Crăciun Craiova 2025
Vacanță de Crăciun 2025
Crăciun rit vechi 2025
Târg de Crăciun Cluj 2025
Târg de Crăciun Sibiu 2025
Târg de Crăciun Brașov 2025
Renii lui Moș Crăciun
Diete
Dieta Cerin
Dieta Mara Bănică
Dieta Metabolică
Dieta Hashimoto
Dieta Moromete
Dieta cu ou fiert
Dieta Mayo
Dieta Uruguayană
Dieta cu banane
Dieta de rotație
Rețete
Drob de miel rețetă tradițională
Ciocolată Dubai rețetă
Rețetă pască cu brânză
Rețetă drob de pui simplă
Drob de miel rețetă ardelenească
Miel la cuptor rețetă
Rețetă pască Jamila
Rețeta Mihaelei pască fără aluat
Rețetă drob de miel cu prapure
Rețetă chiftele de porc
Cum…?
Cum arată buletinul de vot
Cum se vopsesc ouăle
Cum a votat diaspora
Cum se alege Papa
Cum arată Labubu
Cum să crești copii puternici mental
Cum va fi vremea de Paște
Cum se face cozonacul
Cum trec la Hidroelectrica
Cum se desparte în silabe subiect
Idei
Idei mărțișoare copii
Idei de Valentines Day
Idei cină
Idei tatuaje bărbați
Idei de prânz
Idei cină rapidă
Idei de ciorbă
Idei de afaceri la țară
Idei de desen
Idei pachețel școală
Căutările anului 2025 sunt realizate pe mai multe categorii, urmărind să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie. Listele cuprind căutările „trending”, căutări care au înregistrat o creștere lunară de peste 10 ori în 2025 față de 2024. Perioada de referință este 1 ianuarie 2025 – 3 decembrie 2025.
Ierarhizarea în fiecare listă este făcută după volumul căutărilor. Listele „trending” sunt diferite de cele cu cele mai căutate expresii/cuvinte pe Google, care cuprind volume absolute și tind să se schimbe foarte puțin de la an la an. Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025.
