Cei mai expuși din UE la bullying online și fake news sunt adolescenții din România. Avertismentul experților
Cei mai expuși din UE la bullying online și fake news sunt adolescenții din România. Avertismentul experților
Adolescenții din România sunt expuși mai des decât media europeană la bullying online și la informații false, arată un sondaj Eurobarometru realizat de Comisia Europeană. Specialiștii subliniază că siguranța copiilor în mediul digital nu poate fi asigurată doar prin restricții, ci presupune și o relație bazată pe încredere și comunicare cu părinții.
Problemele cu care se confruntă copiii și adolescenții în mediul digital au fost discutate sâmbătă, la București, în cadrul ParentED Fest, eveniment care a reunit mai mulți experți în parenting.
Specialista daneză Jessica Joelle Alexander a explicat că dobândirea independenței digitale, care se produce de regulă între 9 și 12 ani, ar trebui privită ca o etapă importantă în dezvoltarea copilului. În loc să impună doar interdicții, părinții trebuie să îi pregătească pe cei mici pentru provocările pe care le vor întâlni pe internet.
Jessica Joelle Alexander consideră că o comunicare deschisă și o relație apropiată între părinți și copii reprezintă cele mai eficiente forme de protecție pe termen lung, într-o societate în care tehnologia și inteligența artificială sunt tot mai prezente.
Specialista a avertizat că expunerea la situații neplăcute pe internet este aproape imposibil de evitat, chiar și atunci când părinții încearcă să limiteze complet accesul copiilor la telefoane.
„Copiii noștri vor fi expuși la ceva online, e inevitabil. Chiar dacă nu le dați niciodată un telefon, un prieten sau un frate va avea unul. Iar acum, în epoca modernă, cea mai periculoasă situație pentru copiii noștri este să fie singuri, online, atunci când se întâmplă ceva neplăcut sau periculos și să nu aibă la cine să apeleze. De aceea, trebuie să construim încredere, nu frică, și să le dăm copiilor puterea de a face alegeri bune”, a explicat ea.
Activitățile recreative desfășurate împreună pot contribui la creșterea nivelului de fericire în familie, potrivit unei cercetări la care a participat și Jessica Joelle Alexander.
Studiul, realizat pe aproximativ 13.000 de părinți și copii din nouă țări, arată că 88% dintre familiile care dedică jocurilor cel puțin cinci ore săptămânal se consideră fericite. În schimb, procentul scade la 75% în cazul familiilor care petrec mai puțin timp jucându-se împreună.
În România, valoarea pieței de snacks-uri a trecut de pragul de 3 miliarde de euro.
În același timp, datele UNICEF România din 2022 evidențiază dificultățile emoționale cu care se confruntă o parte importantă a adolescenților.
Astfel, 33% dintre tinerii cu vârste între 11 și 15 ani declară că se simt „la pământ” de mai multe ori într-o săptămână.
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