Foto | Incendiu într-o locuință din comuna Rădești: Pompierii au intervenit de urgență cu două autospeciale

Bărbat din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a încercat să intre cu forța în casa unei femei Un bărbat de 46 de ani din localitatea Pârău Gruiului, județul Alba, a fost reținut pentru 24 de ore după ce, aflat sub influența alcoolului, ar fi intrat fără drept în curtea unei femei de 58 […]