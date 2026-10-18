Curier Județean

Foto | Incendiu într-o locuință din comuna Rădești: Pompierii au intervenit de urgență cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu într-o locuință din comuna Rădești: Pompierii au intervenit de urgență cu două autospeciale

Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Meșcreac, comuna Rădești.

Petrecerea Divorțaților

A fost vorba despre un incendiu care s-a manifestat în interiorul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, fără victime.

Incendiul a fost stins în jurul orei 03:15.

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