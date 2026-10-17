Comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori, prevăzută în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu: Peste 20 de comune din Alba vizate de măsură. Lista
Comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori, prevăzută în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu: Peste 20 de comune din Alba vizate de măsură. Lista
Reorganizarea administrației publice, atât la nivel central, cât și local, se numără printre măsurile incluse în programul de guvernare pentru perioada 2026–2028, propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Planul vizează reducerea birocrației, eliminarea structurilor cu atribuții similare și eficientizarea activității instituțiilor publice.
La nivel local, una dintre principalele măsuri propuse este comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale cu un număr redus de locuitori. Potrivit documentului, 429 de UAT-uri cu cel mult 1.500 de locuitori ar putea beneficia cu prioritate de finanțare pentru a susține procesul de unificare.
Inițiativa prevede acordarea unor stimulente financiare pentru localitățile care decid să se unească, banii urmând să fie utilizați pentru investiții. În acest scenariu, două sau mai multe comune ar putea forma o singură unitate administrativ-teritorială, administrată de o primărie.
Conform programului de guvernare, comasarea ar urma să se realizeze pe bază voluntară. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a administrației publice, care urmărește simplificarea structurilor administrative și eliminarea suprapunerilor de atribuții, inclusiv la nivelul instituțiilor centrale.
Lista comunelor din Alba vizate de comasarea voluntară
Peste 20 de comune din județul Alba au o populație sub 1.500 de locuitori conform rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor (RPL) 2021.
Comunele din județul Alba cu o populație rezidentă sub 1.500 de locuitori (RPL 2021):
Ceru-Băcăinți: 227 locuitori
Râmeț: 426 locuitori
Întregalde: 459 locuitori
Ponor: 475 locuitori
Ocoliș: 479 locuitori
Ohaba: 538 locuitori
Mogoș: 647 locuitori
Blandiana: 818 locuitori
Poșaga: 835 locuitori
Poiana Vadului: 942 locuitori
Doștat: 980 locuitori
Râmetea: 1.015 locuitori
Cenade: 1.031 locuitori
Livezile: 1.041 locuitori
Almașu Mare: 1.048 locuitori
Cut: 1.054 locuitori
Ciuruleasa: 1.110 locuitori
Hopârta: 1.128 locuitori
Rădești: 1.175 locuitori
Vadu Moților: 1.187 locuitori
Avram Iancu: 1.271 locuitori
Sălciua: 1.271 locuitori
foto – Ceru Băcăinți (arhivă; cu rol ilustrativ)
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