Comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori, prevăzută în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu: Peste 20 de comune din Alba vizate de măsură. Lista

Reorganizarea administrației publice, atât la nivel central, cât și local, se numără printre măsurile incluse în programul de guvernare pentru perioada 2026–2028, propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Planul vizează reducerea birocrației, eliminarea structurilor cu atribuții similare și eficientizarea activității instituțiilor publice.

La nivel local, una dintre principalele măsuri propuse este comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale cu un număr redus de locuitori. Potrivit documentului, 429 de UAT-uri cu cel mult 1.500 de locuitori ar putea beneficia cu prioritate de finanțare pentru a susține procesul de unificare.

Inițiativa prevede acordarea unor stimulente financiare pentru localitățile care decid să se unească, banii urmând să fie utilizați pentru investiții. În acest scenariu, două sau mai multe comune ar putea forma o singură unitate administrativ-teritorială, administrată de o primărie.

Conform programului de guvernare, comasarea ar urma să se realizeze pe bază voluntară. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a administrației publice, care urmărește simplificarea structurilor administrative și eliminarea suprapunerilor de atribuții, inclusiv la nivelul instituțiilor centrale.

Lista comunelor din Alba vizate de comasarea voluntară

Peste 20 de comune din județul Alba au o populație sub 1.500 de locuitori conform rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor (RPL) 2021.

Comunele din județul Alba cu o populație rezidentă sub 1.500 de locuitori (RPL 2021):

Ceru-Băcăinți: 227 locuitori

Râmeț: 426 locuitori

Întregalde: 459 locuitori

Ponor: 475 locuitori

Ocoliș: 479 locuitori

Ohaba: 538 locuitori

Mogoș: 647 locuitori

Blandiana: 818 locuitori

Poșaga: 835 locuitori

Poiana Vadului: 942 locuitori

Doștat: 980 locuitori

Râmetea: 1.015 locuitori

Cenade: 1.031 locuitori

Livezile: 1.041 locuitori

Almașu Mare: 1.048 locuitori

Cut: 1.054 locuitori

Ciuruleasa: 1.110 locuitori

Hopârta: 1.128 locuitori

Rădești: 1.175 locuitori

Vadu Moților: 1.187 locuitori

Avram Iancu: 1.271 locuitori

Sălciua: 1.271 locuitori

foto – Ceru Băcăinți (arhivă; cu rol ilustrativ)

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