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Schimbare importantă la pensii din 2026: Femeile au nevoie de un stagiu contributiv mai mare pentru pensionare

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Schimbare importantă la pensii din 2026: Femeile au nevoie de un stagiu contributiv mai mare pentru pensionare

Stagiul complet de cotizare contributiv a crescut de la 1 august 2026 la 33 de ani și 6 luni pentru femeile care solicită pensionarea pentru limită de vârstă, potrivit calendarului de aplicare a Legii nr. 360/2023. Modificarea reprezintă o creștere cu o lună față de condițiile aplicabile în iulie 2026 și face parte din procesul de majorare etapizată a stagiului de cotizare și de egalizare treptată a condițiilor de pensionare.

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Stagiul de cotizare crește, dar pensiile nu se majorează automat

Schimbarea intrată în vigoare la 1 august 2026 vizează condițiile de pensionare pentru femei, fără să aducă, în sine, o creștere a veniturilor persoanelor deja pensionate.

În ceea ce privește cuantumul pensiilor, nu au fost adoptate, pentru această perioadă, acte normative care să prevadă majorarea valorii punctului de referință, o nouă recalculare generală sau alte creșteri ale pensiilor din sistemul public.

Astfel, modificarea legislativă privește stagiul contributiv necesar pentru pensionare, nu o majorare automată a pensiilor aflate deja în plată.

Unde pot fi verificate condițiile de pensionare

Femeile care se apropie de vârsta de pensionare sunt sfătuite să verifice condițiile aplicabile situației lor concrete, inclusiv vârsta standard de pensionare și stagiul de cotizare realizat.

Pentru informații actualizate privind legislația și documentele necesare depunerii dosarului de pensionare, persoanele interesate pot consulta comunicările Casei Naționale de Pensii Publice și ale caselor teritoriale de pensii.

Calendarul de creștere etapizată a stagiului contributiv face parte din modificările prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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