Cei care nu postează pe social media sunt mai încrezători și au relații mai sănătoase: Studii realizate de psihologi
Studiile de specialitate arată că persoanele care aleg să nu își publice viața pe social media pot dezvolta o încredere interioară mai puternică și relații mai sănătoase.
Psihologii care au realizat studiile au explicat că abstinența de la postări online nu înseamnă izolare, ci o formă de protecție a sănătății mintale și a vieții private.
Specialiștii în psihologie susțin că avantajele de a nu posta pe social media includ dezvoltarea unui puternic simț al validării interne.
Atunci când oamenii nu caută constant aprecieri și comentarii online, ei își bazează stima de sine pe realizările personale și valorile proprii. Astfel, proiecte simple precum grădinăritul sau activitățile creative pot aduce satisfacție fără nevoie de confirmare externă.
Un alt beneficiu major este capacitatea de a menține limite sănătoase. Persoanele care nu postează pe rețelele sociale își protejează viața privată, evitând ceea ce psihologii numesc „tulburări ale granițelor personale”.
Asta se traduce printr-un echilibru între viața publică și cea intimă, fără presiunea de a împărtăși totul online.
Aceste persoane prioritizează relațiile reale
Autenticitatea și acceptarea de sine sunt caracteristici definitorii ale celor care renunță la postări constante. Ei nu simt nevoia de a-și construi o versiune idealizată online, evitând astfel comparațiile sociale care pot provoca anxietate și nemulțumire.
În plus, studiile amintite arată că aceste persoane prioritizează relațiile reale, investind timp în conversații și experiențe offline.
Abținerea de la social media contribuie și la protecția sănătății mintale. Persoanele care nu postează se feresc de stresul provocat de cyberbullying, competiția pentru „like-uri” și presiunea constantă a comparațiilor sociale. Ele se concentrează pe prezent, bucurându-se de momente autentice fără a căuta validare externă.
