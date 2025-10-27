Ce tarife vor fi la Parking Arnsberg Alba Iulia, construită în locul fostului bloc Turturica: Ce preț trebuie să plătești în prima și singura parcare supraetajată din oraș
Ce tarife vor fi la Parking Arnsberg Alba Iulia, construită în locul fostului bloc Turturica: Ce preț trebuie să plătești în prima și singura parcare supraetajată din oraș
Peste 100 de locuri de parcare urmează să fie disponibile după finalizarea lucrărilor la parcarea supraetajată construită în locul fostului bloc „Turturica”. Tarifele pentru parcare se află în consultare publică.
Astfel, planul tarifar pentru Parking Arnsberg este:
Durată staționare | Tarif lei cu TVA
- 0:00:01 – 0:30:00 | 2,5
- 0:30:01 – 1:00:00 | 5
- 1:00:01 – 1:30:00 | 7,5
- 1:30:01 – 2:00:00 | 10
- 2:00:01 – 2:30:00 | 12,5
- 2:30:01 – 3:00:00 | 15
- 3:00:01 – 3:30:00 | 17,5
- 3:30:01 – 4:00:00 | 20
- 4:00:01 – 4:30:00 | 22,5
- 4:30:01 – 5:00:00 | 25
- 5:00:01 – 5:30:00 | 27,5
- 5:30:01 – 6:00:00 | 30
- 6:00:01 – 6:30:00 | 32,5
- 6:30:01 – 7:00:00 | 35
- 7:00:01 – 7:30:00 | 37,5
- 7:30:01 – 8:00:00 | 40
- 8:00:01 – 8:30:00 | 42,5
- 8:30:01 – 9:00:00 | 45
- 9:00:01 – 9:30:00 | 47,5
- 9:30:01 – 10:00:00 | 50
- 10:00:01 – 10:30:00 | 52,5
- 10:30:01 – 11:00:00 | 55
- 11:00:01 – 11:30:00 | 57,5
- 11:30:01 – 12:00:00 | 60
- 12:00:01 – 12:30:00 | 62,5
- 12:30:01 – 13:00:00 | 65
Tarif de noapte (interval orar 20-7)
- 20:00:01 – 6:59:59 | 10
Citește și: VIDEO | Parcarea supraetajată construită în locul fostului bloc „Turturica”, aproape finalizată: Lucrări pe ultima sută de metri, la mijlocul lui iulie 2025. Când va fi finalizată
Parkingul ARNSBERG are în total 145 de locuri de parcare din care 6 sunt special amenajate pentru persoane cu handicap și 8 locuri destinate încărcării electrice. Locurile sunt repartizate astfel: 127 locuri în interior și 18 locuri în exterior. Locurile din interior sunt repartizate astfel: parter 29 locuri, etaj I- 32 locuri, etaj II- 32 locuri și terasă- 34 de locuri.
Prin investiția Parking ARNSBERG se dorește crearea unui sistem organizat de parcare care să reducă presiunea asupra zonelor rezidențiale și zonelor aglomerate, îmbunătățirea siguranței circulației prin reducerea numărului de autoturisme parcate neregulamentar pe carosabil și trotuare, sporirea calității vieții pentru locuitorii din zonă și creșterea atractivității urbane precum și asigurarea unor venituri suplimentare la bugetul local din taxele de utilizare a parkingului, potrivit documentației studiate.
Reamintim că, în cadrul acestui proiect, vechiul bloc G2, Turturica, de pe strada Arnsberg, în stare avansată de degradare, a fost demolat pentru a face loc noului edificiu. Acesta nu va fi doar o parcare convențională, ci un spațiu multifuncțional ce va îmbina utilitatea cu estetica și confortul pentru comunitate.
Execuția acestui proiect ambițios va fi realizată de asocierea SC Lincoln Plus SRL și SC Secret Art SRL. Valoarea totală a contractului se ridică la 11.734.486 lei, fără TVA, iar lucrările vor fi împărțite în servicii de proiectare, verificare tehnică și execuție propriu-zisă.
