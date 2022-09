Ce spune primarul municipiului Alba Iulia despre creșterea salariilor aleșilor: Cât va lua în mână edilul după majorare

Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia este de părere că majorarea salariilor primarilor și viceprimarilor cu 10% vine într-un moment total nepotrivit pentru societatea românească.

Invitat la Radio Unirea FM, edilul spune că nu era momentul pentru această creștere care adâncește discrepanța dintre mediul privat și sectorul bugetar.

„Salariul este suficient de decent și cred că aceste sume ar putea fi folosite în altă parte. Sigur că orice mărire nu-i strică cuiva în buzunar dar nu cred că era acum momentul, mai ales că sunt atâtea probleme acute în societatea românească și în general, în lume, iar bugetele au fost date peste cap de ceea ce s-a întâmplat în acest an. Chiar cred că nu era momentul acum mai ales că știm foarte bine că există o discrepanță între salariile din sectorul bugetar și cel privat, care orice s-ar spune este motorul economiei. Nu cred că trebuia mărit acest ecart, din contră, trebuiau echilibrate aceste venituri”, a declarat Gabriel Pleșa la Radio Unirea FM.

Ce spune primarul despre salariile angajaților din primărie

„Faptul că se vor indexa salariile la primari și viceprimari cu 10%, ar însemna că dacă ai lua o hotărâre la nivel instituțional să crești și la angajați cu 10% până în nivelul viceprimarilor, vă dați seama ce impact bugetar ar avea.

Eu mă gândeam că angajaților din primărie nu li s-au mai mărit salariile de prin 2017, nu discut de sporuri sau de sporuri pentru munca pe fonduri europene ci de salariul de bază. Am avut și la începutul anului solicitări de la sindicat pentru majorarea salariilor cu aproximativ 200 de lei, impozabil. Am calculat acest impact și am considerat că nu ne vom putea permite în acest an, așa că am rămas că vom discuta la sfârșitul anului, în funcție de evoluția economică a acestui an, pentru bugetul anului 2023″, a mai spus primarul Pleșa.

Ce salariu va încasa Gabriel Pleșa dacă se va aplica majorarea

Primarul Albei Iulia spune că dacă se va aplica majorarea de 10 procente salariul său net ar fi undeva la 15.000 de lei lunar.

„Ca să închei, categoric nu era cazul de mărire la primari și viceprimari, din contră m-aș fi bucurat să se echilibreze un pic salariile, iar dacă se dădea ceva salariaților nu aveam nici un fel de problemă. Din câte știu este 10% creștere, asta ar însemna undeva la 15.000 de lei netul, brutul probabil undeva la 25.000, dacă se va aplica obligatoriu, dar am înțeles că va fi contestată la Curtea Constituțională”, a transmis edilul.