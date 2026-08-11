Sport

Volei Alba Blaj, staff pentru stagiunea 2026/2027: italianul Valerio Povia – noul preparator fizic | Luni, 17 august, reunirea pentru formația din „Mica Romă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

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Campioana Volei Alba Blaj, staff pentru stagiunea 2026/2027: italianul Valerio Povia – noul preparator fizic | Luni, 17 august, reunirea pentru formația din „Mica Romă”

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, și-a definitivat staff-ul pentru stagiunea 2026/2027, antrenamentele urmând a debuta luni, 16 august.

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La nivelul băncii tehnice, au rămas spaniolul Guillermo Naranjo Hernández (49 de ani, de un sezon și jumătate la echipa din „Mica Romă”, selecționerul reprezentativei României) – antrenor principal, italianul Marco Chiodini (33 de ani, al treilea campionat la Blaj) – antrenor secund (și statistician la echipa națională) și Petru Ban (38 ani, cel mai vechi component al staff-ului) – kinetoterapeut (la club și reprezentativa tricoloră).

 Antrenorul italian Valerio Povia (33 ani) este noul preparator fizic al Blajului, înlocuindu-l pe conaționalul Matteo Angiolini,. Vine de la Futura Volley Giovani Busto Arsizio (Italia), după ce în prealabil a mai activat, tot în țara natală, la Volley Team Castellanza și FoCoL Legnano. Valerio Povia este deja familiarizat cu Blajul și cu metodele de lucru ale antrenorului principal Guillermo Naranjo Hernández, el devenind, în luna mai 2026, preparatorul fizic al echipei naționale de volei feminin a României

Foto Volei Alba Blaj

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