FOTO ȘTIREA TA | Apel disperat al părinților din Ghirbom, pentru salvarea grădiniței din localitate: ,,Copilașii vor fi nevoiți să meargă la Alba Iulia, să facă naveta de la o vârstă atât de mică”
Mai mulți părinți din Ghirbom, comuna Berghin, încearcă să împiedice închiderea grădiniței din localitate. Cele aproximativ 10 familii care au copii înscriși aici au inițiat o petiție și au cerut sprijinul autorităților pentru ca unitatea să își continue activitatea.
Părinții spun că grădinița din Ghirbom a fost renovată și oferă condiții bune pentru cei mici, iar educatoarea este apreciată de copii și de familii. Aceștia se tem că, în cazul închiderii, cei aproximativ 10 copii vor fi nevoiți să facă naveta până la Alba Iulia, de la o vârstă foarte mică.
O mamă susține că părinții au discutat deja cu reprezentanții administrației locale și cu conducerea școlii, însă, până în prezent, nu au primit o soluție concretă.
„Noi suntem 10 mămici care avem copii la Ghirbom, la o grădiniță renovată, cu o doamnă educatoare foarte empatică și plăcută de copilași. Am făcut și noi petiție la Școala Generală din Berghin, am fost și am vorbit cu domnul primar, cu domnul viceprimar și am fost toate mămicile la doamna directoare, în speranța că nu se va închide grădinița din Ghirbom”, a transmis aceasta.
Părinții spun că își doresc ca autoritățile să găsească o soluție pentru păstrarea grupei în localitate, mai ales în condițiile în care în grădiniță s-au făcut investiții.
„Un lucru mic, dar bun, care se întâmplă în țara asta trebuie distrus pentru că deranjează”, este mesajul transmis de una dintre mame, care face apel la mediatizarea situației pentru ca grădinița din Ghirbom să poată fi salvată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Situație bizară la Alba Iulia: Un loc de parcare ar putea împiedica aprovizionarea unui magazin. Reacția autorităților
Situație bizară la Alba Iulia: Un loc de parcare ar putea împiedica aprovizionarea unui magazin. Reacția autorităților O situație neobișnuită a fost semnalată de un cititor al ziarulunirea.ro. Este vorba despre un loc de parcare din Alba Iulia care, în anumite condiții, ar putea crea probleme serioase unui magazin din zonă. Mai exact, este vorba […]
FOTO ȘTIREA TA | Panou ca la Hollywood la intrarea unei comune din Alba: „A fost fratele meu acasă și s-a șocat”
Panou ca la Hollywood la intrarea unei comune din Alba: „A fost fratele meu acasă și s-a șocat” Vizitatorii care ajung în comuna Poșaga, din județul Alba, sunt întâmpinați de un totem care seamănă cu celebrul simbol „Hollywood” din Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Spre deosebire de celebrul panou „Hollywood”, amplasat pe versantul Muntelui […]
VIDEO ȘTIREA TA | Au secat pâraiele din Câmpeni: Arieșul, la un debit foarte scăzut, pe fondul lipsei precipitațiilor
Au secat pâraie din Câmpeni: Arieșul, la un debit foarte scăzut, pe fondul lipsei precipitațiilor Pâraiele Valea Caselor și Valea Brătinesei din Câmpeni au secat de câteva zile, iar lipsa precipitațiilor începe să se resimtă tot mai puternic în zona Apusenilor. Situația este una îngrijorătoare, mai ales că și alte cursuri de apă din zonă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Alertă în Marea Neagră: Două drone UAV, distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române în zona Neptun Deep
Alertă în Marea Neagră: Două drone UAV, distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române în zona Neptun Deep Două drone...
Foto | Iancu de Hunedoara, comemorat în Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, la 570 de ani de la trecerea în eternitate
Iancu de Hunedoara, comemorat în Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, la 570 de ani de la trecerea în...
Știrea Zilei
Video | Tragedie fără margini în centrul Brașovului: Un Duster a spulberat trei pietoni. Doi oameni au murit
Tragedie fără margini în centrul Brașovului: Un Duster a spulberat trei pietoni. Doi oameni au murit Polițiștii din cadrul Poliției...
VIDEO | Vara la 0°C în Alba: Peștera Ghețarul de la Scărișoara, „palatul de gheață” din Munții Apuseni
Vara la 0°C în Alba: Peștera Ghețarul de la Scărișoara, „palatul de gheață” din Munții Apuseni În inima Munților Apuseni,...
Curier Județean
VIDEO | Situația cursurilor de apă din Alba și a barajului de la Mihoești. Directorul SGA Alba, apel la responsabilitate: ,,Nu e o resursă infinită”
Situația cursurilor de apă din Alba și a barajului de la Mihoești. Directorul SGA Alba, apel la responsabilitate: ,,Nu e...
Primarul orașului Teiuș, demisie din Comitetul Director al AIDA-TL: „Nu pot să fac mare lucru aici și nu mă simt confortabil”
Primarul orașului Teiuș, demisie din Comitetul Director al AIDA-TL: „Nu pot să fac mare lucru aici și nu mă simt...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...