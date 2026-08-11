Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Apel disperat al părinților din Ghirbom, pentru salvarea grădiniței din localitate: ,,Copilașii vor fi nevoiți să meargă la Alba Iulia, să facă naveta de la o vârstă atât de mică” 

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

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Apel disperat al părinților din Ghirbom, pentru salvarea grădiniței din localitate: ,,Copilașii vor fi nevoiți să meargă la Alba Iulia, să facă naveta de la o vârstă atât de mică”

Mai mulți părinți din Ghirbom, comuna Berghin, încearcă să împiedice închiderea grădiniței din localitate. Cele aproximativ 10 familii care au copii înscriși aici au inițiat o petiție și au cerut sprijinul autorităților pentru ca unitatea să își continue activitatea.

Părinții spun că grădinița din Ghirbom a fost renovată și oferă condiții bune pentru cei mici, iar educatoarea este apreciată de copii și de familii. Aceștia se tem că, în cazul închiderii, cei aproximativ 10 copii vor fi nevoiți să facă naveta până la Alba Iulia, de la o vârstă foarte mică.

O mamă susține că părinții au discutat deja cu reprezentanții administrației locale și cu conducerea școlii, însă, până în prezent, nu au primit o soluție concretă.

„Noi suntem 10 mămici care avem copii la Ghirbom, la o grădiniță renovată, cu o doamnă educatoare foarte empatică și plăcută de copilași. Am făcut și noi petiție la Școala Generală din Berghin, am fost și am vorbit cu domnul primar, cu domnul viceprimar și am fost toate mămicile la doamna directoare, în speranța că nu se va închide grădinița din Ghirbom”, a transmis aceasta.

Părinții spun că își doresc ca autoritățile să găsească o soluție pentru păstrarea grupei în localitate, mai ales în condițiile în care în grădiniță s-au făcut investiții.

„Un lucru mic, dar bun, care se întâmplă în țara asta trebuie distrus pentru că deranjează”, este mesajul transmis de una dintre mame, care face apel la mediatizarea situației pentru ca grădinița din Ghirbom să poată fi salvată.

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