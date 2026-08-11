Undă verde pentru transportul „pe sate” din Alba până luni, 17 august 2026
Undă verde pentru transportul „pe sate” din Alba până luni, 17 august 2026
Transportul „pe sate” din Alba va funcționa normal până cel puțin luni, 17 august 2026.
Este una dintre principalele rezultate ale discuțiilor din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public (AIDA-TL), desfășurată marți, 11 august 2026.
Citește și: Unul dintre marii angajatori din Alba Iulia cere soluții urgente după ce satele din arealul AIDA-TL ar putea rămâne fără transport: ,,Îi pune în imposibilitatea de a ajunge la serviciu”
STP Alba Iulia a anunțat luni, 10 august 2026, oprirea transportului pe traseele care deservesc satele din arealul AIDA-TL, invocând lipsa motorinei.
Marți, 12 august 2026, antrerior Adunării Generale AIDA-TL, un mare angajator din Alba Iulia,. Apulum SA, a cerut soluții urgente, deoarece angajații din sate riscau să nu mai poată ajunge la serviciu.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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