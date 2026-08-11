Undă verde pentru transportul „pe sate” din Alba până luni, 17 august 2026

Transportul „pe sate” din Alba va funcționa normal până cel puțin luni, 17 august 2026.

Este una dintre principalele rezultate ale discuțiilor din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public (AIDA-TL), desfășurată marți, 11 august 2026.

STP Alba Iulia a anunțat luni, 10 august 2026, oprirea transportului pe traseele care deservesc satele din arealul AIDA-TL, invocând lipsa motorinei.

Marți, 12 august 2026, antrerior Adunării Generale AIDA-TL, un mare angajator din Alba Iulia,. Apulum SA, a cerut soluții urgente, deoarece angajații din sate riscau să nu mai poată ajunge la serviciu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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