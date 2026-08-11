VIDEO | Aviz de legalitate, pe repede înainte dat de Prefectura Alba pentru atribuirea de urgență a serviciului de transport public în Alba Iulia: ,,Responsabilitatea este în totalitate a consilierilor locali care au adoptat proiectul”
Aviz de legalitate, pe repede înainte dat de Prefectura Alba pentru atribuirea de urgență a serviciului de transport public în Alba Iulia: ,,Responsabilitatea este în totalitate a consilierilor locali care au adoptat proiectul”
O conferință de presă a avut loc astăzi la Instituția Prefectului – Județul Alba, în cadrul căreia s-a discutat și despre proiectul de hotărâre privind declararea stării de perturbare gravă a serviciului public de transport local de călători pe raza Municipiului Alba Iulia și aprobarea atribuirii directe ca măsură de urgență a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în temeiul art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, care a fost aprobat, vineri, 7 august 2026 într-o ședință extraordinară cu convocare de îndată.
Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a explicat că există deja o solicitare adresată instituției de a verifica ,,Hotărârea de Consiliu Local 299, care a fost adoptată de Consiliul Local în regim de urgență”.
,,Facem un control de fond și de formă”
Nicolae Albu a continuat prin a spune că Instituția Prefectului urmează să efectueze un control ,,de fond și de formă”, menționând că responsabilitatea este ,,în totalitate a consilierilor locali care au adoptat proiectul”:
,,Este o discuție amplă în spațiul public vizavi de ce face Instituția Prefectului și juriștii din Prefectură. Nu este o fugă de răspundere, dar responsabilitatea, din punctul meu de vedere, este în totalitate a consilierilor locali care au adoptat proiectul, care au avut actele preparatorii, comisiile de specialitate, iar noi, ca Instituție a Prefectului, facem un control de fond și de formă.
Noi nu intrăm în detalii nici economice, nici tehnice, pentru că la noi ajunge hotărârea și o verificăm din punct de vedere legal și, v-am spus, mai mult de formă și de fond. Mai mult decât atât, controlul pe care îl face Instituția Prefectului prin serviciul juridic nu este un control general.”, a afirmat Nicolae Albu.
Șeful Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba: ,,Consiliul Local are competență să adopte astfel de hotărâri”
Șeful Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba, Ovidiu Cazacu, prezent în cadrul conferinței de presă, a explicat că Consilul Local are competența de a adopta astfel de hotărâri:
,,Consiliul Local are competență să adopte astfel de hotărâri. Are competență 100%. Și se impunea cu necesitate să fie chiar adoptată. Acum, bine, astea cred că știți, că ați participat la o grămadă de ședințe și încercări de medieri între cei doi din contractul de delegare, între municipiul Alba Iulia și operatorul de transport, Societatea de Transport.”
,,Era obligația Consiliului Local, a autorităților administrației publice locale, să găsească soluții pentru deblocarea acestei situații.”
El a continuat prin a spune că s-a încercat rezolvarea “războiului” dintre Primăria Alba Iulia și STP Alba Iulia, însă fără succes. Astfel, Ovidiu Cazacu spune că ,,hotărârea Consiliului Local este motivată și în fapt, și în drept, motiv pentru care este legală.”
,,S-a încercat rezolvarea acestui diferendum, nu s-a reușit. Există și o ordonanță prezidențială care obligă Societatea de Transport să efectueze, să reia, de fapt, transportul public de persoane. Nu s-a reușit punerea în aplicare a acelei ordonanțe de urgență, deci era necesară adoptarea unei hotărâri de maniera în care s-a adoptat vineri.
Din punctul nostru de vedere, este atât motivată în fapt, iar starea de fapt o cunoaștem cu toții. Nu trebuie să o vedem, deși e motivată foarte bine și în preambulul hotărârii adoptate de Consiliul Local, și starea de drept, la fel. Era obligația Consiliului Local, a autorităților administrației publice locale, să găsească soluții pentru deblocarea acestei situații.
Așa încât noi apreciem că hotărârea Consiliului Local este motivată și în fapt, și în drept, motiv pentru care apreciem că este legală.”, a precizat Ovidiu Cazacu.
La final, Șeful Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba, Ovidiu Cazacu a transmis că HCL-ul Consiliului Local a primit avizul de legalitate.
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