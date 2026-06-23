Ştirea zilei

STP Alba Iulia: „Am aflat din presă că am fost amendați”. Sancțiune de 30.000 de lei, necomunicată încă operatorului de transport

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

De

STP Alba Iulia: „Am aflat din presă că am fost amendați”. Sancțiune de 30.000 de lei, necomunicată încă operatorului de transport

O nouă controversă apare în conflictul dintre operatorul de transport public STP Alba Iulia și autoritățile locale. Deși Poliția Locală a aplicat o amendă de 30.000 de lei pentru neefectuarea serviciului de transport public, reprezentanții societății susțin că nu au primit încă oficial procesul-verbal de sancționare și au aflat despre existența amenzii din informațiile apărute în mass-media.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

„Până în acest moment, Societatea de Transport Public Alba Iulia nu a primit nici un document referitor la această amendă”, este poziția transmisă de STP.

Reprezentanții operatorului de transport susțin că au aflat din presă de această amendă.

Citește și: Prima amendă pentru STP Alba Iulia în timpul grevei: Poliția Locală a sancționat operatorul cu zeci de mii de lei. Care este temeiul legal

Sancțiunea, aplicată luni, 22 iunie 2026 de către Poliția Locală Alba Iulia, este în valoare de 30.000 de lei și vizează neîndeplinirea obligației de asigurare a serviciului public de transport. Autoritățile au invocat prevederi din legislația privind transportul public, serviciile comunitare de utilități publice și atribuțiile Poliției Locale.

Situația amplifică tensiunile dintre STP și administrația locală, în contextul în care transportul public din Alba Iulia a fost grav afectat de greva angajaților începută în 16 iunie 2026. Protestul a fost declanșat pe fondul neplății salariilor și al altor drepturi salariale, în timp ce operatorul de transport susține că dificultățile financiare sunt generate de sume restante pe care le are de recuperat de la autoritatea contractantă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Prima amendă pentru STP Alba Iulia în timpul grevei: Poliția Locală a sancționat operatorul cu zeci de mii de lei. Care este temeiul legal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

23 iunie 2026

De

Prima amendă pentru STP Alba Iulia în timpul grevei: Poliția Locală a sancționat operatorul cu zeci de mii de lei. Care este temeiul legal Poliția Locală din Alba Iulia a aplicat prima amendă operatorului de transport public din municipiu, STP, după ce primarul Gabriel Pleșa a anunțat recent că administrația locală ia în calcul penalizarea […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE | O comună din Alba nu are buget votat, deși au avut loc 17 ședințe de Consiliu Local: „Suntem blocați, nu am mai plătit salariile de trei luni”. Situație demnă de „Cartea Recordurilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

23 iunie 2026

De

O comună din Alba nu are buget votat, deși au avut loc 17 ședințe de Consiliu Local: „Suntem blocați, nu am mai plătit salariile de trei luni”. Situație demnă de „Cartea Recordurilor” Problemele persistă în comuna Almașu Mare, județul Alba. După nu mai puțin de 17 ședințe ale Consiliului Local, consilierii nu au aprobat nici […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de ore

în

22 iunie 2026

De

Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române Asociația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului și legionarismului a trimis o cerere, adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, Consiliului Județean Alba și Instituția Prefectului Județului Alba, cu privire la bustul […]

Citește mai mult