STP Alba Iulia: „Am aflat din presă că am fost amendați”. Sancțiune de 30.000 de lei, necomunicată încă operatorului de transport

O nouă controversă apare în conflictul dintre operatorul de transport public STP Alba Iulia și autoritățile locale. Deși Poliția Locală a aplicat o amendă de 30.000 de lei pentru neefectuarea serviciului de transport public, reprezentanții societății susțin că nu au primit încă oficial procesul-verbal de sancționare și au aflat despre existența amenzii din informațiile apărute în mass-media.

„Până în acest moment, Societatea de Transport Public Alba Iulia nu a primit nici un document referitor la această amendă”, este poziția transmisă de STP.

Reprezentanții operatorului de transport susțin că au aflat din presă de această amendă.

Sancțiunea, aplicată luni, 22 iunie 2026 de către Poliția Locală Alba Iulia, este în valoare de 30.000 de lei și vizează neîndeplinirea obligației de asigurare a serviciului public de transport. Autoritățile au invocat prevederi din legislația privind transportul public, serviciile comunitare de utilități publice și atribuțiile Poliției Locale.

Situația amplifică tensiunile dintre STP și administrația locală, în contextul în care transportul public din Alba Iulia a fost grav afectat de greva angajaților începută în 16 iunie 2026. Protestul a fost declanșat pe fondul neplății salariilor și al altor drepturi salariale, în timp ce operatorul de transport susține că dificultățile financiare sunt generate de sume restante pe care le are de recuperat de la autoritatea contractantă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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