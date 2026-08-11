Pensii 2026 | Trebuie depusă cerere pentru restituirea CASS reținute din pensie? Precizări oficiale
Pensii 2026 | Trebuie depusă cerere pentru restituirea CASS reținute din pensie? Precizări oficiale
Casa Județeană de Pensii Alba face lumină în cazul contribuției de sănătate reținute din pensiile de peste 3.000 de lei: nu este nevoie de nicio cerere pentru restituirea banilor.
Pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CASS reținute începând cu 1 august 2025.
Potrivit prevederilor fiscale introduse prin Legea nr. 141/2025, contribuția de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se aplică exclusiv sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei.
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Casa Județeană de Pensii Alba precizează că, în prezent, nu există un temei legal pentru restituirea acestor sume. De asemenea, nu există, la acest moment, un act normativ sau o decizie jurisdicțională aplicabilă care să dispună încetarea reținerii CASS și returnarea sumelor deja încasate.
„Nu depuneți cereri fără temei legal”
Instituția atrage atenția că o eventuală cerere de restituire nu poate produce efecte juridice în lipsa unui temei legal.
„Pentru evitarea unor demersuri care nu pot produce efecte juridice și pentru a permite soluționarea cu operativitate a solicitărilor pentru care instituția poate dispune măsuri concrete”, pensionarii sunt îndrumați să urmărească informațiile comunicate prin canalele oficiale ale Casei Județene de Pensii Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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