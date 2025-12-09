Ce spune Ministrul Educației despre măsurile împotriva abandonului școlar: Programul Masa Caldă trebuie să continue. Sunt copii care vin la școală pentru asta

Ministrul Educației a declarat, astăzi, marți, 9 decembrie, la Comisia de Educație de la Senat că Programul Masă Caldă trebuie să continue, deoarece sunt copii care vin la şcoală pentru acea masă” făcând referire la combaterea abandonului școlar.

,,Sunt mai multe acțiuni de prevenire a abandonului școlar. Eu, ca psiholog, am încercat să găsesc și oportunități, în orice criză există si oportunități. Am orientat cele două ore suplimentare pe învăţare remedială. Avem mereu probleme la testele Pisa, dar nimeni nu face nimic ca acei copii sa înțeleagă aceste teste”, a spus ministrul Educației în privinţa măsurilor luate în zona abandonului şcolar.

El a precizat şi că ,,Programul Masa Caldă trebuie să continue, deoarece sunt copii care vin la școală pentru această masă caldă”.

,,Știm că există grupuri vulnerabile, au fost campanii de conștientizare pentru copii şi adolescenţi pentru traficul de persoane”, a mai declarat David, care a amintit şi despre un posibil sistem mixt pentru învățământ:

,,Nu este o decizie a ministerului cum vedem învățământul rural. Câtă vreme acceptam că fiecare comună are drept de administrație, e imposibil să nu ai clase cu 10 elevi. Poate în România trebuie să fie un sistem mixt”, a spus David în comisie, cu referire la faptul că unii elevi pot merge la școală în oraşe mai mari, după exemplul finlandez.

Ministrul Educaţiei a adăugat că a propus două discipline opţionale: ,,pentru un stil de viață sănătos și o disciplină de autoreglare psihologică. Adolescenții au nevoie să învețe elemente de autocontrol psihologic”.

