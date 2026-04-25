O dronă a căzut la Galați. Ilie Bolojan: „Violarea spaţiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional”
Premierul Ilie Bolojan a catalogat drept „un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional” violarea spaţiului aerian românesc de către Rusia, după ce o dronă cu încărcătură cu explozibil a căzut, sâmbătă, 25 aprilie 2026 la Galaţi.
„Violarea, din nou, a spaţiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional. O condamn fără rezerve şi cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acţiuni. Aceste incidente sunt o consecinţă a războiului declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei şi generează riscuri pentru securitatea României şi a statelor de pe Flancul Estic.
Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranţa cetăţenilor şi consolidarea securităţii naţionale. Guvernul va acţiona ferm şi va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziţie, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile şi pentru a întări apărarea ţării. Apărarea intereselor naţionale impune întotdeauna o acţiune coordonată şi responsabilă.
Prioritatea Guvernului României rămâne protecţia şi siguranţa cetăţenilor”, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj postat în mediul online.
„Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică.
Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea.
Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere.
Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut.
Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.
Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.
Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public.
La fața locului se află reprezentanți ai autorităților locale, precum și forțe ale IGSU, Poliției Române și MApN pentru investigarea cazului.
MApN sprijină acțiunea cu echipe de specialiști pentru a pune obiectul în stare de siguranță, urmând a fi ridicat și transportat într-un loc sigur pentru neutralizare.
Aceste evenimente grave au ca origine războiul din Ucraina și acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse împotriva infrastructurii civile a Ucrainei”, a transmis, tot sâmbătă, 25 aprilie 2026 Ministerul Apărării Naționale.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
