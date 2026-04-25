FOTO | AMENZI de peste 4 milioane de lei în România pentru nereguli grave la comercializarea produselor din pește

AMENZI de peste 4 milioane de lei în România pentru nereguli grave la comercializarea produselor din pește

În perioada 20–24 aprilie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat acțiuni de control la nivelul întregii țări, în cadrul cărora au fost verificați peste 1.300 de operatori economici.

În cadrul acțiunilor de control, au fost constatate neconformități, cu precădere la produsele cu grad ridicat de perisabilitate, precum cele pescărești.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

• 869 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 4,17 milioane de lei

• 611 avertismente

• oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 110.000 de lei

• oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 400.000 de lei

• oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 18 operatori economici

Principalele neconformități constatate au fost:

• efectuarea operațiunilor de feliere, porționare și filetare a peștelui fără autorizație

• expunerea spre comercializare a produselor din pește în imediata vecinătate a produselor de cofetărie congelate (torturi)

• prezența acumulărilor de gheață pe peștele congelat și în ambalaj, cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului

• pește proaspăt prezentând modificări organoleptice (culoare și textură)

• comercializarea unor produse din pește fără elemente de identificare și caracterizare

• acumularea de condens în interiorul ambalajelor produselor din pește

• agregate frigorifice cu depuneri consistente de reziduuri alimentare și lichid sangvinolent

• lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori

• produse finite și materii prime fără elementele de identificare și caracterizare necesare stabilirii trasabilității

• pavimentul într-o stare avansată de degradare, cu elemente lipsă, fisuri și acumulări consistente de murdărie

• utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri aderente de impurități și murdărie

