Ce s-ar întâmpla dacă România intră în „Junk”. Profesor de economie: „O gaură imediată de cel puțin 25 de miliarde de lei la buget”
Ce s-ar întâmpla dacă România intră în „Junk”. Profesor de economie: „O gaură imediată de cel puțin 25 de miliarde de lei la buget”
Posibilitatea ca România să fie retrogradată la categoria de rating „junk” ar putea avea consecințe economice majore, avertizează profesorul de economie Cristian Păun, care susține că o astfel de decizie ar determina marile companii internaționale să își reducă investițiile și activitatea din țară, afectând direct veniturile statului.
Potrivit unei analize prezentate de profesorul universitar originar din Alba Iulia, în 2025 veniturile fiscale ale României s-au ridicat la aproximativ 323 de miliarde de lei, iar contribuțiile sociale aferente salariilor au însumat încă 208 miliarde de lei. În total, veniturile bugetare au fost de aproximativ 663 de miliarde de lei, echivalentul a peste 120 de miliarde de euro, reprezentând circa 28% din PIB.
Sectoarele-cheie ale economiei
Cristian Păun arată că cele mai mari contribuții la buget provin din cinci domenii economice:
*petrol, gaze și energie – aproximativ 44 miliarde de lei;
*comerț și FMCG – circa 30 miliarde de lei;
*industria tutunului – aproximativ 22 miliarde de lei;
*sectorul auto – în jur de 19 miliarde de lei;
*sistemul bancar – aproximativ 10 miliarde lei.
Împreună, aceste sectoare au adus la buget circa 123 de miliarde de lei, reprezentând aproape un sfert din totalul veniturilor fiscale și al contribuțiilor sociale.
„Toate cele cinci sectoare sunt dominate de companii multinaționale puternice. Toate au avut și au o contribuție semnificativă la dezvoltarea României și la ceea ce este astăzi țara noastră”, afirmă profesorul de economie.
„O restrângere cu 20% este evidentă”
În opinia lui Cristian Păun, o eventuală retrogradare în categoria „junk” ar determina multe dintre aceste companii să își reducă expunerea pe piața românească și chiar să înceapă procesul de vânzare a unor active.
„În condițiile în care vom intra în JUNK, toate aceste companii își vor restrânge semnificativ activitatea și vor încerca să vândă cât mai mult din participațiile și activele lor din România. Unele au început deja să facă acest lucru”, susține Cristian Păun.
Acesta estimează că o reducere inițială a activității cu aproximativ 20% ar însemna o diminuare imediată a încasărilor bugetare.
„O restrângere a activității într-o primă fază cu 20% este evidentă. Asta înseamnă instant o încasare la buget mai redusă cu aproximativ 25 de miliarde de lei, adică aproape 5 miliarde de euro”, spune profesorul de economie
Suma ar reprezenta aproximativ 17% din actualul deficit bugetar, echivalentul a circa 1,3% din PIB, cu riscul ca impactul să se amplifice dacă retragerea investițiilor ar continua.
„Guvernul duce negocieri intense cu agențiile de rating pentru a mai câștiga timp. În paralel, încearcă să salveze cât mai mult din PNRR și din celelalte fonduri europene”, afirmă acesta.
În același timp, profesorul Cristian Păun consideră că blocarea proiectelor finanțate prin PNRR ar reduce șansele României de a evita o deteriorare a percepției investitorilor.
„Complicate vremuri trăim!”, conchide profesorul de economie Cristian Păun.
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