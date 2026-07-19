Video | Imagini apocaliptice: Stațiunea Bușteni grav afectată de o viitură declanșată de o rupere de nori / „Va fi o zi lungă”
Imagini apocaliptice: Stațiunea Bușteni grav afectată de o viitură declanșată de o rupere de nori / „Va fi o zi lungă”
O viitură puternică, declanșată de o rupere de nori în Munții Bucegi, a blocat complet stațiunea Bușteni și traficul pe DN 1. duminică, 19 iulie 2026.
Pârâul Jepi s-a revărsat de pe versanți pe Valea Jepilor, aducând aluviuni, pietre și bușteni, ceea ce a dus la izolarea a cel puțin unui cartier din oraș.
Mai multe persoane au avut nevoie de ajutor: o femeie de 33 de ani surprinsă de viitură la intrarea în oraș a fost salvată de un trecător și preluată de SMURD Sinaia, o persoană a fost evacuată preventiv, iar doi bărbați au fost scoși dintr-o mașină blocată de ape.
După ora 17:00, nivelul apelor a început să scadă, permițând pompierilor din Prahova să intervină pentru a scoate apa din aproximativ 22 de gospodării afectate.
„A fost sus rupere de nori. Pe toate văile s-a acumulat apa şi a venit pe firul văii Jepilor. A crescut nivelul apei în pârâul Jepi, s-a blocat un pod chiar unde este telecabina Buşteni, s-a blocat cu buşteni, că prima dată vin buşteni şi bolovani şi nisip şi tot ce înseamnă pârâul Jepi se scurge pe DN1”, a declarat pentru News.ro fostul primar al staţiunii Buşteni, Mircea Corbu.
Acesta a subliniat că cel mai probabil va fi „o zi lungă” pentru autorităţile locale, pentru că se anunţă noi ploi la altitudini mari.
sursa info: News.ro
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